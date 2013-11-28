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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23

  alextov написав:
  Investor_33 написав:А если 38+ удивитесь?) "шляпу съедите"?)

Если по 38 - я даже вашу шляпу сьем :)

Не корректный ответ, я говорил о 38+ !!!
Сам, конечно, вообще против сквиза...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:25

Только что зашли дивы от жижы! :D

Хочу всех поблагодарить за полезные советы и поддержку, но особенно, самого мудрого и квалифицированного, по моему мнению, форумчанина - Yuri_T

Юра, спасибо тебе большое за помощь! Ты не просто на словах, а на деле доказал свой высочайший профессионализм!
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:40

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Уверен, никто в будущем лишней копейки не получит.

не совсем понял, о чем речь.
разве раньше кто-то получал лишние копейки?


Ну дивиди к примеру :mrgreen:
Повторюсь - Аваль настроен однозначно. Логика у них очень простая - идите на рынок и там продавайте хоть по 1.38 если купит. Мы тут причём?
Во всяком случаи такой логики придерживался сотрудник, который показывал мне график УБЫ. В его глазах был немой укор: мужик, ну ты человек или нет? Ну иди и продай буратинам по 35-36 копеек. К нам чего ты припёрся?
Но тут было две проблемы: а) мой обьём. б) надежда на диви, которая тогда ещё не умерла.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:54

  lrs7719 написав: ... надежда на диви, которая тогда ещё не умерла.


А что с дивами? Когда отсечка?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:56

  Камикадзе написав:
  lrs7719 написав: ... надежда на диви, которая тогда ещё не умерла.


А что с дивами? Когда отсечка?


Если ориентироваться на график РБИ (сбрасывал их график)- то после 28.06. Но там вроде как в протоколе собрания был хитрый пункт: не менее 10 раб дней после объявления наб. рады. Надо посмотреть. Но думаю где то в 10 х числах июля...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:00

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Уверен, никто в будущем лишней копейки не получит.

не совсем понял, о чем речь.
разве раньше кто-то получал лишние копейки?


Ну дивиди к примеру :mrgreen:
Повторюсь - Аваль настроен однозначно. Логика у них очень простая - идите на рынок и там продавайте хоть по 1.38 если купит. Мы тут причём?
Во всяком случаи такой логики придерживался сотрудник, который показывал мне график УБЫ. В его глазах был немой укор: мужик, ну ты человек или нет? Ну иди и продай буратинам по 35-36 копеек. К нам чего ты припёрся?
Но тут было две проблемы: а) мой обьём. б) надежда на диви, которая тогда ещё не умерла.

Из вашего поста следует что у них сотрудник сидит с графиком УБы и отговаривает от продажи по байбеку?) Это ему (сотруднику) сами РБИ и ЕБРР вручили этот график и попросили отговаривать?)))) Мда, чего только не пишут здесь чтобы откупить (докупить) подешевле... :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:48

  Investor_33 написав:
Из вашего поста следует что у них сотрудник сидит с графиком УБы и отговаривает от продажи по байбеку?) Это ему (сотруднику) сами РБИ и ЕБРР вручили этот график и попросили отговаривать?)))) Мда, чего только не пишут здесь чтобы откупить (докупить) подешевле... :twisted:


Да именно показывали график убы и отговаривали от байбека. Мне пофигу кто ему и что вручал. Передаю как было.
И не переживайте, откуплюсь по номиналу, но после девальвации. И то может быть.
Вы главное сами не забудьте отписать за сквиз по 40 + дивиди. А то знаем таких потеряшек. Был тут один такой Мусса...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:16

Re: Идеи: портфель

  GTS написав:У ПФТС нет клиентского ПО. Только просмотр за 200 грн. в мес.


не багато користі з того перегляду :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:19

  alextov написав:
  Investor_33 написав:А если 38+ удивитесь?) "шляпу съедите"?)

Если по 38 - я даже вашу шляпу сьем :)


один по крипті обіцяв свій член з'їсти :)
ось так :(
d_12
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