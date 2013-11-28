Додано: Чет 21 чер, 2018 10:40

Yuri_T написав: lrs7719 написав: Уверен, никто в будущем лишней копейки не получит. Уверен, никто в будущем лишней копейки не получит.

не совсем понял, о чем речь.

разве раньше кто-то получал лишние копейки? не совсем понял, о чем речь.разве раньше кто-то получал лишние копейки?

Ну дивиди к примеруПовторюсь - Аваль настроен однозначно. Логика у них очень простая - идите на рынок и там продавайте хоть по 1.38 если купит. Мы тут причём?Во всяком случаи такой логики придерживался сотрудник, который показывал мне график УБЫ. В его глазах был немой укор: мужик, ну ты человек или нет? Ну иди и продай буратинам по 35-36 копеек. К нам чего ты припёрся?Но тут было две проблемы: а) мой обьём. б) надежда на диви, которая тогда ещё не умерла.