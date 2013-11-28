Не корректный ответ, я говорил о 38+ !!!
Сам, конечно, вообще против сквиза...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23
Не корректный ответ, я говорил о 38+ !!!
Сам, конечно, вообще против сквиза...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:25
Только что зашли дивы от жижы!
Хочу всех поблагодарить за полезные советы и поддержку, но особенно, самого мудрого и квалифицированного, по моему мнению, форумчанина - Yuri_T
Юра, спасибо тебе большое за помощь! Ты не просто на словах, а на деле доказал свой высочайший профессионализм!
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:40
Ну дивиди к примеру
Повторюсь - Аваль настроен однозначно. Логика у них очень простая - идите на рынок и там продавайте хоть по 1.38 если купит. Мы тут причём?
Во всяком случаи такой логики придерживался сотрудник, который показывал мне график УБЫ. В его глазах был немой укор: мужик, ну ты человек или нет? Ну иди и продай буратинам по 35-36 копеек. К нам чего ты припёрся?
Но тут было две проблемы: а) мой обьём. б) надежда на диви, которая тогда ещё не умерла.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:54
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:56
Если ориентироваться на график РБИ (сбрасывал их график)- то после 28.06. Но там вроде как в протоколе собрания был хитрый пункт: не менее 10 раб дней после объявления наб. рады. Надо посмотреть. Но думаю где то в 10 х числах июля...
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:00
Из вашего поста следует что у них сотрудник сидит с графиком УБы и отговаривает от продажи по байбеку?) Это ему (сотруднику) сами РБИ и ЕБРР вручили этот график и попросили отговаривать?)))) Мда, чего только не пишут здесь чтобы откупить (докупить) подешевле...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:48
Да именно показывали график убы и отговаривали от байбека. Мне пофигу кто ему и что вручал. Передаю как было.
И не переживайте, откуплюсь по номиналу, но после девальвации. И то может быть.
Вы главное сами не забудьте отписать за сквиз по 40 + дивиди. А то знаем таких потеряшек. Был тут один такой Мусса...
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:16
Re: Идеи: портфель
не багато користі з того перегляду
ось так :(
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:19
один по крипті обіцяв свій член з'їсти
ось так :(
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