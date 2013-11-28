Ещё не время, там какой-то дедлайн был.
P.S. До чего грибы чувака довели.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:16
Ещё не время, там какой-то дедлайн был.
P.S. До чего грибы чувака довели.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:28
Давайте не будем спорить о вкусе кокосов с теми , кто их ел...
Вас там не было. А он был. И я был. И именно так все и происходило.
|