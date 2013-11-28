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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:16

  Investor_33 написав:
  d_12 написав:один по крипті обіцяв свій член з'їсти

Видос есть?)

Ещё не время, там какой-то дедлайн был.

P.S. До чего грибы чувака довели.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:28

  Investor_33 написав:Из вашего поста следует что у них сотрудник сидит с графиком УБы и отговаривает от продажи по байбеку?) Это ему (сотруднику) сами РБИ и ЕБРР вручили этот график и попросили отговаривать?)))) Мда, чего только не пишут здесь чтобы откупить (докупить) подешевле... :twisted:

Давайте не будем спорить о вкусе кокосов с теми , кто их ел...
Вас там не было. А он был. И я был. И именно так все и происходило.
alextov
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:06

Re: Идеи: портфель

Какие Ъ кокосы- мы тут хер без соли доедаем
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:26

ChuLock
А кто сказал что в дороге будут кормить? :D
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:07

vladislavlvov
Может пора сойти с этого поезда или вариация на тему "хоть камни с неба, но умереть в России"
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:08

  vladislavlvov написав:ChuLock
А кто сказал что в дороге будут кормить? :D


там же ш вроде не про дорогу было, а про вкус
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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