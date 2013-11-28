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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:16
Investor_33 написав: d_12 написав:
один по крипті обіцяв свій член з'їсти
Видос есть?)
Ещё не время, там какой-то дедлайн был.
P.S. До чего грибы чувака довели.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Чет 21 чер, 2018 13:28
Investor_33 написав:
Из вашего поста следует что у них сотрудник сидит с графиком УБы и отговаривает от продажи по байбеку?) Это ему (сотруднику) сами РБИ и ЕБРР вручили этот график и попросили отговаривать?)))) Мда, чего только не пишут здесь чтобы откупить (докупить) подешевле...
Давайте не будем спорить о вкусе кокосов с теми , кто их ел...
Вас там не было. А он был. И я был. И именно так все и происходило.
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alextov
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Додано: Чет 21 чер, 2018 14:06
Какие Ъ кокосы- мы тут хер без соли доедаем
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:07
vladislavlvov
Может пора сойти с этого поезда или вариация на тему "хоть камни с неба, но умереть в России"
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St/2
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Додано: Чет 21 чер, 2018 15:08
vladislavlvov написав:ChuLock
А кто сказал что в дороге будут кормить?
там же ш вроде не про дорогу было, а про вкус
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:50
St/2 написав:
Может пора сойти с этого поезда
почти пора.
Згідно з ухваленим законом, банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес - отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни - інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 00:24
Yuri_T
Зокрема, Нацбанк анонсував скасування найбільш болючих обмежень, наприклад, щодо інвестування за кордон і щодо зовнішньоекономічних операцій, одразу після набрання законом чинності.
Також у НБУ повідомили, що закон набере чинності на наступний день після його публікації і буде введений в дію через сім місяців перехідного періоду, за шість з яких регулятор доопрацює свої нормативно-правові акти та оприлюднить їх для завчасного ознайомлення.
Все самое интересное начинается потом.
Вот у меня сейчас кейс. Брокер не возвращает деньги клиента, мотивируя что его банк партнер не работает больше с банками из Прибалтики. Предлагает предоставить счет клиента в другой юрисдикции, оптимально в его налоговой. Но это уже не интересно клиенту.
Так что стирайте бабки активнее, а то кроме семок у бабок на них ничего не купить...
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St/2
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