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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:12
У травні 2018 року видобуток газу склав 88,7 млн м3, збільшившись на 6% до попереднього місяця.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:16
Мотор-Січ
Заплановані на вчора збори Мотор-Січ знову не відбулися. Не надали реєстр. Будуть збирати ще. Дуже бідкалися, що маючи таку кількість акцій я не продав свій пакет їм. Скупка на підприємстві перед зупинкою проходила по 5500 грн. за штуку. Записують данні, при появи вікна на дозвіл торгів акціями скупку поновлять.
Ну і не по темі. Я тут збираюсь іти до Болгарії на своєму вітрильнику. Є одне вільне місце для матроса. Вихід з Черкасс в понеділок. З Нової Каховки 04-05 липня. Бажаючі стукайте в приват.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:19
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:30
Всё это чудесным образом попадает на приватизацию цеен и татм ... Совпадение?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:36
Вбачається, що випадкове рішення РНБО, зовсім не випадкове.
Приватизацію СЕЕН і ТАТМ хочуть провести без ринкової ціни на акцію.
Або як варіант не дати комусь пропилососити ринок до 95%!
Коли стосується приватизації в нашій країні нічого випадкового не буває!
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