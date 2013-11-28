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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:12

У травні 2018 року видобуток газу склав 88,7 млн м3, збільшившись на 6% до попереднього місяця.
https://www.ukrnafta.com/prodazh-prirod ... -vidobutku
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:16

Мотор-Січ

Заплановані на вчора збори Мотор-Січ знову не відбулися. Не надали реєстр. Будуть збирати ще. Дуже бідкалися, що маючи таку кількість акцій я не продав свій пакет їм. Скупка на підприємстві перед зупинкою проходила по 5500 грн. за штуку. Записують данні, при появи вікна на дозвіл торгів акціями скупку поновлять.
Ну і не по темі. Я тут збираюсь іти до Болгарії на своєму вітрильнику. Є одне вільне місце для матроса. Вихід з Черкасс в понеділок. З Нової Каховки 04-05 липня. Бажаючі стукайте в приват.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:19

  zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.

У меня информация, что не раньше конца октября.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:30

  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.

У меня информация, что не раньше конца октября.

Всё это чудесным образом попадает на приватизацию цеен и татм ... Совпадение?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:36

  Investor_33 написав:
  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.

У меня информация, что не раньше конца октября.

Всё это чудесным образом попадает на приватизацию цеен и татм ... Совпадение?


Вбачається, що випадкове рішення РНБО, зовсім не випадкове.
Приватизацію СЕЕН і ТАТМ хочуть провести без ринкової ціни на акцію.
Або як варіант не дати комусь пропилососити ринок до 95%!
Коли стосується приватизації в нашій країні нічого випадкового не буває! :lol:
joik
 
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