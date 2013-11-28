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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:12

У травні 2018 року видобуток газу склав 88,7 млн м3, збільшившись на 6% до попереднього місяця.
https://www.ukrnafta.com/prodazh-prirod ... -vidobutku
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:16

Мотор-Січ

Заплановані на вчора збори Мотор-Січ знову не відбулися. Не надали реєстр. Будуть збирати ще. Дуже бідкалися, що маючи таку кількість акцій я не продав свій пакет їм. Скупка на підприємстві перед зупинкою проходила по 5500 грн. за штуку. Записують данні, при появи вікна на дозвіл торгів акціями скупку поновлять.
Ну і не по темі. Я тут збираюсь іти до Болгарії на своєму вітрильнику. Є одне вільне місце для матроса. Вихід з Черкасс в понеділок. З Нової Каховки 04-05 липня. Бажаючі стукайте в приват.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:19

  zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.

У меня информация, что не раньше конца октября.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:30

  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.

У меня информация, что не раньше конца октября.

Всё это чудесным образом попадает на приватизацию цеен и татм ... Совпадение?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:36

  Investor_33 написав:
  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.

У меня информация, что не раньше конца октября.

Всё это чудесным образом попадает на приватизацию цеен и татм ... Совпадение?


Вбачається, що випадкове рішення РНБО, зовсім не випадкове.
Приватизацію СЕЕН і ТАТМ хочуть провести без ринкової ціни на акцію.
Або як варіант не дати комусь пропилососити ринок до 95%!
Коли стосується приватизації в нашій країні нічого випадкового не буває! :lol:
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:25

«Украинскую биржу» сторговали в ноль

https://finclub.net/analytics/ukrainskuyu-birzhu-storgovali-v-nol.html

Будет ли «Украинская биржа» покупать готовое ПО или его для площадки будут «писать» с нуля, пока неизвестно. «С нуля писать программное обеспечение долго, но, с другой стороны, рынок таких систем очень маленький в мире», – говорит Алексей Сухоруков. В списке потенциальных партнеров у биржи уже есть украинские и иностранные разработчики. «Большая часть, конечно, не из Украины. Есть интересные предложения, которые предусматривают, например, участие в капитале», – отмечает Тарас Козак.

Биржа будет принимать заявки от программистов до 6 июля. «Еще не меньше недели уйдет на изучение заявок, после чего мы составим шорт-лист», – говорит Тарас Козак. «У нас ежедневно идут переговоры с множеством потенциальных поставщиков. Мы пока не понимаем, кого из них можем выбрать в итоге. А у каждого свои сроки, условия, особенности», – рассказывает Алексей Сухоруков. В случае закупки готового торгового ПО его имплементация к украинским реалиям и требованиям НКЦБФР может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Торговцы, работавшие на УБ, перевели часть потоков на биржу ПФТС. «Мы были маркет-мейкером на срочном рынке УБ по подавляющему большинству инструментов, плюс привели на рынок крупных игроков, включая реальных хеджеров валютных рисков. Сейчас этот рынок упал в ноль. Немаркет-мейкерские сделки продолжаем проводить в штатном режиме, в том числе через ПФТС», – говорит управляющий партнер ИК Capital Times Investment Company Эрик Найман.

Это же сделал и совладелец УБ – Dragon Capital. «Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта», – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.

Многие торговцы были застигнуты врасплох «параличом» УБ и еще не знают, что делать дальше. «По фондам думаю переходить на ПФТС. Если на УБ возобновится рынок заявок по акциям и останутся акции как таковые после регуляторной деятельности комиссии, то вернусь на УБ», – говорит управляющий активами КУА «АРТ Капитал» Вячеслав Король. «На ПФТС ликвидность очень небольшая: мы смотрели по тем бумагам, которые нас интересуют. Мне кажется, все торговцы заняли выжидательную позицию: смотрят, куда пойдет ликвидность, и ждут сигналов от УБ о том, когда биржа может возобновить работу», – считает начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Аваль Олег Климас. Выводы он предлагает делать не раньше, чем через месяц.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:07

  zzzzzz написав:«Украинскую биржу» сторговали в ноль

https://finclub.net/analytics/ukrainskuyu-birzhu-storgovali-v-nol.html

Будет ли «Украинская биржа» покупать готовое ПО или его для площадки будут «писать» с нуля, пока неизвестно. «С нуля писать программное обеспечение долго, но, с другой стороны, рынок таких систем очень маленький в мире», – говорит Алексей Сухоруков. В списке потенциальных партнеров у биржи уже есть украинские и иностранные разработчики. «Большая часть, конечно, не из Украины. Есть интересные предложения, которые предусматривают, например, участие в капитале», – отмечает Тарас Козак.

Биржа будет принимать заявки от программистов до 6 июля. «Еще не меньше недели уйдет на изучение заявок, после чего мы составим шорт-лист», – говорит Тарас Козак. «У нас ежедневно идут переговоры с множеством потенциальных поставщиков. Мы пока не понимаем, кого из них можем выбрать в итоге. А у каждого свои сроки, условия, особенности», – рассказывает Алексей Сухоруков. В случае закупки готового торгового ПО его имплементация к украинским реалиям и требованиям НКЦБФР может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Торговцы, работавшие на УБ, перевели часть потоков на биржу ПФТС. «Мы были маркет-мейкером на срочном рынке УБ по подавляющему большинству инструментов, плюс привели на рынок крупных игроков, включая реальных хеджеров валютных рисков. Сейчас этот рынок упал в ноль. Немаркет-мейкерские сделки продолжаем проводить в штатном режиме, в том числе через ПФТС», – говорит управляющий партнер ИК Capital Times Investment Company Эрик Найман.

Это же сделал и совладелец УБ – Dragon Capital. «Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта», – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.

Многие торговцы были застигнуты врасплох «параличом» УБ и еще не знают, что делать дальше. «По фондам думаю переходить на ПФТС. Если на УБ возобновится рынок заявок по акциям и останутся акции как таковые после регуляторной деятельности комиссии, то вернусь на УБ», – говорит управляющий активами КУА «АРТ Капитал» Вячеслав Король. «На ПФТС ликвидность очень небольшая: мы смотрели по тем бумагам, которые нас интересуют. Мне кажется, все торговцы заняли выжидательную позицию: смотрят, куда пойдет ликвидность, и ждут сигналов от УБ о том, когда биржа может возобновить работу», – считает начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Аваль Олег Климас. Выводы он предлагает делать не раньше, чем через месяц.


Прогноз Не ранее чем с июня 19 года новая биржа не запустится Только чем торговать будем срочка перестроится акции отсквизятся новых инвестиционных идей нет и не придвидится разве что железнодорожные акции и почты Рынок капитала так и не состоялся
joik
 
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