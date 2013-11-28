Заплановані на вчора збори Мотор-Січ знову не відбулися. Не надали реєстр. Будуть збирати ще. Дуже бідкалися, що маючи таку кількість акцій я не продав свій пакет їм. Скупка на підприємстві перед зупинкою проходила по 5500 грн. за штуку. Записують данні, при появи вікна на дозвіл торгів акціями скупку поновлять. Ну і не по темі. Я тут збираюсь іти до Болгарії на своєму вітрильнику. Є одне вільне місце для матроса. Вихід з Черкасс в понеділок. З Нової Каховки 04-05 липня. Бажаючі стукайте в приват.
zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.
У меня информация, что не раньше конца октября.
Всё это чудесным образом попадает на приватизацию цеен и татм ... Совпадение?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
zzzzzz написав:Сплетничал со своим брокером, на уровне слухов говорит что месяца три продлиться остановка.
У меня информация, что не раньше конца октября.
Всё это чудесным образом попадает на приватизацию цеен и татм ... Совпадение?
Вбачається, що випадкове рішення РНБО, зовсім не випадкове. Приватизацію СЕЕН і ТАТМ хочуть провести без ринкової ціни на акцію. Або як варіант не дати комусь пропилососити ринок до 95%! Коли стосується приватизації в нашій країні нічого випадкового не буває!
Будет ли «Украинская биржа» покупать готовое ПО или его для площадки будут «писать» с нуля, пока неизвестно. «С нуля писать программное обеспечение долго, но, с другой стороны, рынок таких систем очень маленький в мире», – говорит Алексей Сухоруков. В списке потенциальных партнеров у биржи уже есть украинские и иностранные разработчики. «Большая часть, конечно, не из Украины. Есть интересные предложения, которые предусматривают, например, участие в капитале», – отмечает Тарас Козак.
Биржа будет принимать заявки от программистов до 6 июля. «Еще не меньше недели уйдет на изучение заявок, после чего мы составим шорт-лист», – говорит Тарас Козак. «У нас ежедневно идут переговоры с множеством потенциальных поставщиков. Мы пока не понимаем, кого из них можем выбрать в итоге. А у каждого свои сроки, условия, особенности», – рассказывает Алексей Сухоруков. В случае закупки готового торгового ПО его имплементация к украинским реалиям и требованиям НКЦБФР может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Торговцы, работавшие на УБ, перевели часть потоков на биржу ПФТС. «Мы были маркет-мейкером на срочном рынке УБ по подавляющему большинству инструментов, плюс привели на рынок крупных игроков, включая реальных хеджеров валютных рисков. Сейчас этот рынок упал в ноль. Немаркет-мейкерские сделки продолжаем проводить в штатном режиме, в том числе через ПФТС», – говорит управляющий партнер ИК Capital Times Investment Company Эрик Найман.
Это же сделал и совладелец УБ – Dragon Capital. «Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта», – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.
Многие торговцы были застигнуты врасплох «параличом» УБ и еще не знают, что делать дальше. «По фондам думаю переходить на ПФТС. Если на УБ возобновится рынок заявок по акциям и останутся акции как таковые после регуляторной деятельности комиссии, то вернусь на УБ», – говорит управляющий активами КУА «АРТ Капитал» Вячеслав Король. «На ПФТС ликвидность очень небольшая: мы смотрели по тем бумагам, которые нас интересуют. Мне кажется, все торговцы заняли выжидательную позицию: смотрят, куда пойдет ликвидность, и ждут сигналов от УБ о том, когда биржа может возобновить работу», – считает начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Аваль Олег Климас. Выводы он предлагает делать не раньше, чем через месяц.
Будет ли «Украинская биржа» покупать готовое ПО или его для площадки будут «писать» с нуля, пока неизвестно. «С нуля писать программное обеспечение долго, но, с другой стороны, рынок таких систем очень маленький в мире», – говорит Алексей Сухоруков. В списке потенциальных партнеров у биржи уже есть украинские и иностранные разработчики. «Большая часть, конечно, не из Украины. Есть интересные предложения, которые предусматривают, например, участие в капитале», – отмечает Тарас Козак.
Биржа будет принимать заявки от программистов до 6 июля. «Еще не меньше недели уйдет на изучение заявок, после чего мы составим шорт-лист», – говорит Тарас Козак. «У нас ежедневно идут переговоры с множеством потенциальных поставщиков. Мы пока не понимаем, кого из них можем выбрать в итоге. А у каждого свои сроки, условия, особенности», – рассказывает Алексей Сухоруков. В случае закупки готового торгового ПО его имплементация к украинским реалиям и требованиям НКЦБФР может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Торговцы, работавшие на УБ, перевели часть потоков на биржу ПФТС. «Мы были маркет-мейкером на срочном рынке УБ по подавляющему большинству инструментов, плюс привели на рынок крупных игроков, включая реальных хеджеров валютных рисков. Сейчас этот рынок упал в ноль. Немаркет-мейкерские сделки продолжаем проводить в штатном режиме, в том числе через ПФТС», – говорит управляющий партнер ИК Capital Times Investment Company Эрик Найман.
Это же сделал и совладелец УБ – Dragon Capital. «Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта», – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.
Многие торговцы были застигнуты врасплох «параличом» УБ и еще не знают, что делать дальше. «По фондам думаю переходить на ПФТС. Если на УБ возобновится рынок заявок по акциям и останутся акции как таковые после регуляторной деятельности комиссии, то вернусь на УБ», – говорит управляющий активами КУА «АРТ Капитал» Вячеслав Король. «На ПФТС ликвидность очень небольшая: мы смотрели по тем бумагам, которые нас интересуют. Мне кажется, все торговцы заняли выжидательную позицию: смотрят, куда пойдет ликвидность, и ждут сигналов от УБ о том, когда биржа может возобновить работу», – считает начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Аваль Олег Климас. Выводы он предлагает делать не раньше, чем через месяц.
Прогноз Не ранее чем с июня 19 года новая биржа не запустится Только чем торговать будем срочка перестроится акции отсквизятся новых инвестиционных идей нет и не придвидится разве что железнодорожные акции и почты Рынок капитала так и не состоялся