Будет ли «Украинская биржа» покупать готовое ПО или его для площадки будут «писать» с нуля, пока неизвестно. «С нуля писать программное обеспечение долго, но, с другой стороны, рынок таких систем очень маленький в мире», – говорит Алексей Сухоруков. В списке потенциальных партнеров у биржи уже есть украинские и иностранные разработчики. «Большая часть, конечно, не из Украины. Есть интересные предложения, которые предусматривают, например, участие в капитале», – отмечает Тарас Козак.



Биржа будет принимать заявки от программистов до 6 июля. «Еще не меньше недели уйдет на изучение заявок, после чего мы составим шорт-лист», – говорит Тарас Козак. «У нас ежедневно идут переговоры с множеством потенциальных поставщиков. Мы пока не понимаем, кого из них можем выбрать в итоге. А у каждого свои сроки, условия, особенности», – рассказывает Алексей Сухоруков. В случае закупки готового торгового ПО его имплементация к украинским реалиям и требованиям НКЦБФР может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.



Торговцы, работавшие на УБ, перевели часть потоков на биржу ПФТС. «Мы были маркет-мейкером на срочном рынке УБ по подавляющему большинству инструментов, плюс привели на рынок крупных игроков, включая реальных хеджеров валютных рисков. Сейчас этот рынок упал в ноль. Немаркет-мейкерские сделки продолжаем проводить в штатном режиме, в том числе через ПФТС», – говорит управляющий партнер ИК Capital Times Investment Company Эрик Найман.



Это же сделал и совладелец УБ – Dragon Capital. «Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта», – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.



Многие торговцы были застигнуты врасплох «параличом» УБ и еще не знают, что делать дальше. «По фондам думаю переходить на ПФТС. Если на УБ возобновится рынок заявок по акциям и останутся акции как таковые после регуляторной деятельности комиссии, то вернусь на УБ», – говорит управляющий активами КУА «АРТ Капитал» Вячеслав Король. «На ПФТС ликвидность очень небольшая: мы смотрели по тем бумагам, которые нас интересуют. Мне кажется, все торговцы заняли выжидательную позицию: смотрят, куда пойдет ликвидность, и ждут сигналов от УБ о том, когда биржа может возобновить работу», – считает начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Аваль Олег Климас. Выводы он предлагает делать не раньше, чем через месяц.