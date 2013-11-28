Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта»,[/b] – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.
Парни, скажу вам по секрету что говорит уб. Да, они стараются что то сделать, но займёт это очень много времени....не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.
Но самое печальное - это в сентябре попадёт под санкции пфтс. Об этом знают и на уб и на пфтс. Они в коалиции пытаются что то сделать.
Так что ждём новые санкции и торгуем на перспективе