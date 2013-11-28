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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:56

Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта»,[/b] – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.


Парни, скажу вам по секрету что говорит уб. Да, они стараются что то сделать, но займёт это очень много времени....не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.
Но самое печальное - это в сентябре попадёт под санкции пфтс. Об этом знают и на уб и на пфтс. Они в коалиции пытаются что то сделать.

Так что ждём новые санкции и торгуем на перспективе
X-Fresh
 
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