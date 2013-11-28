Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта»,[/b] – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.
Парни, скажу вам по секрету что говорит уб. Да, они стараются что то сделать, но займёт это очень много времени....не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно. Но самое печальное - это в сентябре попадёт под санкции пфтс. Об этом знают и на уб и на пфтс. Они в коалиции пытаются что то сделать.
Так что ждём новые санкции и торгуем на перспективе
Він також зазначив, що захоплення держпідприємств сьогодні триває не на рівні власності або прихованої приватизації, а на рівні захоплення операційного управління компаній. «І основна мета – виводити прибуток. Не несучи при цьому жодної відповідальності за основні фонди та за підтримку життєдіяльності підприємства. Тобто цих людей не цікавить, що буде із підприємством через рік», – додав Володимир Бойко.
X-Fresh написав:не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.
Обоснуйте...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
X-Fresh написав:не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.
Обоснуйте...
Да какие обоснования.Просто фантазии .
Если ПФТС попадет под санкции встанет рынок ОВГЗ , а вот это уже будут не шутки. Если предположить что ПФТС тоже попадет под санкции, они могут объединить усилия , к тому же УБ писала что рассматривает как вариант вхождение в капитал еще одного лица .