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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:56

Сделки перевели на ПФТС, но, к сожалению, на ПФТС нельзя торговать фьючерсами, нет интернет-торговли для физических лиц и высокая вероятность попасть под те же санкции из-за использования российского софта»,[/b] – рассказал управляющий директор департамента брокерских услуг ИК Dragon Capital Денис Мацуев.


Парни, скажу вам по секрету что говорит уб. Да, они стараются что то сделать, но займёт это очень много времени....не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.
Но самое печальное - это в сентябре попадёт под санкции пфтс. Об этом знают и на уб и на пфтс. Они в коалиции пытаются что то сделать.

Так что ждём новые санкции и торгуем на перспективе
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:07

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:в сентябре попадёт под санкции пфтс


чого ж так довго тягнуть? дають драконам знову шортанути?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:08

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:торгуем на перспективе


перспектива має шлюз на КВІК?
завал УБ і ПФТС - "проіскі" перспективи?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:30

Re: Идеи: портфель

Він також зазначив, що захоплення держпідприємств сьогодні триває не на рівні власності або прихованої приватизації, а на рівні захоплення операційного управління компаній.
«І основна мета – виводити прибуток. Не несучи при цьому жодної відповідальності за основні фонди та за підтримку життєдіяльності підприємства. Тобто цих людей не цікавить, що буде із підприємством через рік», – додав Володимир Бойко.

Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/06/23/vid_derz ... st_1352221
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:30

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.

Обоснуйте...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:59

  Investor_33 написав:
  X-Fresh написав:не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.

Обоснуйте...


Да какие обоснования.Просто фантазии .

Если ПФТС попадет под санкции встанет рынок ОВГЗ , а вот это уже будут не шутки.
Если предположить что ПФТС тоже попадет под санкции, они могут объединить усилия , к тому же УБ писала что рассматривает как вариант вхождение в капитал еще одного лица .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 10:10

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Да какие обоснования.Просто фантазии

Согласен. Если бы ему принадлежала УБа то и лоб расшиб бы что бы не остановилась работа, а про людей которые являются собственниками данного бизнеса пишет ахинею всякую... Создать с нуля будет дороже любого ПО, ждём официального ответа по срокам...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:14

Re: Идеи: портфель

Кто-то деньги от Аваля за байбек уже получил? Сколько дней они перечисляли?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:39

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  X-Fresh написав:не 1 и не 3 и не 6 месяцев это точно.

Обоснуйте...


Да какие обоснования.Просто фантазии .

Если ПФТС попадет под санкции встанет рынок ОВГЗ , а вот это уже будут не шутки.
Если предположить что ПФТС тоже попадет под санкции, они могут объединить усилия , к тому же УБ писала что рассматривает как вариант вхождение в капитал еще одного лица .

Не неси чушь. Всегда Овгз торговались на перспективе. Пфтс пасёт задних
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:41

  d_12 написав:
  X-Fresh написав:в сентябре попадёт под санкции пфтс


чого ж так довго тягнуть? дають драконам знову шортанути?

Драконам на наш рынок посрать. Основная торговля идёт зарубежом
X-Fresh
 
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