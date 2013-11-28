RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2134213521362137

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:41

Короче, я вас предупредил. И каждый дальше думает сам;)
X-Fresh
 
Повідомлень: 123
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26

конкурент / партнер УНАФ?

Хорватська компанія Industrija Nafte (INA) обговорює можливі проекти по розробці корисних копалин в Україні.
Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів України.
Зокрема, зараз компанія розглядаємо ділянки у Львівській області.
"Ми бачим перспективи видобутку нафти і газу в Україні і маємо намір взяти участь в аукціонах з продажу спеціальних дозволів на право користування нафтогазоносними надрами", - сказав керівник компанії Йосип Бабніч.
Крім того, він додав, що юристи компанії вивчають українське законодавство для входу на ринок видобутку вуглеводнів.
"Наразі ми розглядаємо як участь в аукціоні на заявлених площах, так і спосіб співпраці на умовах підписання угоди про розподіл продукції (УРП)", - сказав Бабніч.


https://biz.nv.ua/ukr/markets/najbilsha ... 78324.html
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:23

  X-Fresh написав:Не неси чушь. Всегда Овгз торговались на перспективе. Пфтс пасёт задних


Ты уже достал своим тупым тролингом.

Зайди на сайт Перспективы и ПФТС и посмотри объемы

Данные за май по ОВГЗ
Перспектива - 7,666 млрд.грн
http://fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=5846

ПФТС - 6,774 млрд
http://pfts.ua/news/2320-pidsumki-torgi ... -2018-roku

Как видно разница не значительная
В январе разница была больше
Перспектива - 11,1 млрд
ПФТС - 6,2 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27419
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2669 раз.
Подякували: 3924 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:30

  lrs7719 написав:Кто-то деньги от Аваля за байбек уже получил? Сколько дней они перечисляли?

После того как забрали Акции, деньги зашли чз день
reestr
 
Повідомлень: 952
З нами з: 10.08.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2134213521362137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71543
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10171)
23.06.2018 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.