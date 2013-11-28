Хорватська компанія Industrija Nafte (INA) обговорює можливі проекти по розробці корисних копалин в Україні. Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Зокрема, зараз компанія розглядаємо ділянки у Львівській області. "Ми бачим перспективи видобутку нафти і газу в Україні і маємо намір взяти участь в аукціонах з продажу спеціальних дозволів на право користування нафтогазоносними надрами", - сказав керівник компанії Йосип Бабніч. Крім того, він додав, що юристи компанії вивчають українське законодавство для входу на ринок видобутку вуглеводнів. "Наразі ми розглядаємо як участь в аукціоні на заявлених площах, так і спосіб співпраці на умовах підписання угоди про розподіл продукції (УРП)", - сказав Бабніч.