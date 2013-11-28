Идеи: портфель
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:41
Короче, я вас предупредил. И каждый дальше думает сам;)
X-Fresh
Повідомлень: 129
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:26
Хорватська компанія Industrija Nafte (INA) обговорює можливі проекти по розробці корисних копалин в Україні.
Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Зокрема, зараз компанія розглядаємо ділянки у Львівській області. "Ми бачим перспективи видобутку нафти і газу в Україні і маємо намір взяти участь в аукціонах з продажу спеціальних дозволів на право користування нафтогазоносними надрами", - сказав керівник компанії Йосип Бабніч. Крім того, він додав, що юристи компанії вивчають українське законодавство для входу на ринок видобутку вуглеводнів. "Наразі ми розглядаємо як участь в аукціоні на заявлених площах, так і спосіб співпраці на умовах підписання угоди про розподіл продукції (УРП)", - сказав Бабніч. https://biz.nv.ua/ukr/markets/najbilsha ... 78324.html
ось так :(
d_12
Повідомлень: 1709
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 66 раз.
Профіль
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:23
X-Fresh написав:
Не неси чушь. Всегда Овгз торговались на перспективе. Пфтс пасёт задних
Ты уже достал своим тупым тролингом.
Зайди на сайт Перспективы и ПФТС и посмотри объемы
Данные за май по ОВГЗ
Перспектива - 7,666 млрд.грн
http://fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=5846
ПФТС - 6,774 млрд
http://pfts.ua/news/2320-pidsumki-torgi ... -2018-roku
Как видно разница не значительная
В январе разница была больше
Перспектива - 11,1 млрд
ПФТС - 6,2 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 27420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2669 раз.
Подякували: 3924 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:30
lrs7719 написав:
Кто-то деньги от Аваля за байбек уже получил? Сколько дней они перечисляли?
После того как забрали Акции, деньги зашли чз день
reestr
Повідомлень: 952
З нами з: 10.08.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 325 раз.
Профіль
Додано: Суб 23 чер, 2018 19:08
zzzzzz Посмотришь какая будет разница в сентябре
X-Fresh
Повідомлень: 129
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Суб 23 чер, 2018 19:09
Куплю Акции аваль. По 20 коп. Пишите в личку
X-Fresh
Повідомлень: 129
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:17
X-Fresh написав:
Куплю Акции аваль. По 20 коп. Пишите в личку
Зачем , если все так плохо ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 27420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2669 раз.
Подякували: 3924 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:28
Куплю акції МХП по 340 грн, пишіть в ЛС
Chuprynka
Повідомлень: 268
З нами з: 23.01.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
166
71555