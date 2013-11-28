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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:11

Re: Идеи: портфель

Деньги от Аваля зашли утром. От момента подписания договора до фактического зачисления на счёт заняло три дня. Эпопею с фондой, которая началась уже в далёком в 2014 закончил. О покойной или хорошо или ничего. Поэтому скажу всем спасибо за содержательное общение. Удачи и профитов.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:16

lrs7719
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:24

[quote="4394051:Yuri_T"]lrs7719

"Уж лучше Вы к нам" (с) :mrgreen:
Хотя поживём-увидим.
lrs7719
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