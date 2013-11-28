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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:11
Re: Идеи: портфель
Деньги от Аваля зашли утром. От момента подписания договора до фактического зачисления на счёт заняло три дня. Эпопею с фондой, которая началась уже в далёком в 2014 закончил. О покойной или хорошо или ничего. Поэтому скажу всем спасибо за содержательное общение. Удачи и профитов.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:24
[quote="4394051:Yuri_T"]lrs7719
"Уж лучше Вы к нам" (с)
Хотя поживём-увидим.
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