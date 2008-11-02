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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:11

Re: Идеи: портфель

Деньги от Аваля зашли утром. От момента подписания договора до фактического зачисления на счёт прошло ровно три дня. Эпопею с фондой, которая началась уже в далёком в 2014 закончил. О покойной или хорошо или ничего. Поэтому скажу всем спасибо за содержательное общение. Удачи и профитов.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Пон 25 чер, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:16

lrs7719
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:24

[quote="4394051:Yuri_T"]lrs7719

"Уж лучше Вы к нам" (с) :mrgreen:
Хотя поживём-увидим.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:48

Дивіденди центру хтось вже отримав?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:19

25 червня 2018 року Котирувальна комісія АТ "Українська біржа" прийняла рішення про виключення з Біржового списку акцій наступних емітентів. Дане рішення набуває чинності 26 червня 2018 року.
ПАТ "Укрсоцбанк" (USCB )
Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв’язку з забороною здійснення всіх облікових операцій


Прикольно, а цена до сих пор неизвестна)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:37

Re: Идеи: портфель

zzzzzz написав:
25 червня 2018 року Котирувальна комісія АТ "Українська біржа" прийняла рішення про виключення з Біржового списку акцій наступних емітентів. Дане рішення набуває чинності 26 червня 2018 року.
ПАТ "Укрсоцбанк" (USCB )
Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв’язку з забороною здійснення всіх облікових операцій


Прикольно, а цена до сих пор неизвестна)))
Уже опубликовано : 0,03 грн
double-u
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:48

double-u

Аха-ха...хорошо альфовцы киданули инвесторов...я с лосями но вышел около 0,06
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:12

  zzzzzz написав:double-u

Аха-ха...хорошо альфовцы киданули инвесторов...я с лосями но вышел около 0,06

Вези черенки назад, майдана не будет.

Собственный капитал Укрсоца 4 ярда (на 14 мая 2018), выкуп идет из расчета капитализации 5 ярдов. То есть 1,25 капитала, по мне так совсем не дурно.

А если буратины брали дороже, кто же им доктор.

P.S. Самая интрига, банк как налоговый агент удержит ли НДФЛ с этих 0,03 коп.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:30

St/2
я вот нашел ваш очень интересный пост
... что? Когда все бегут в недвижимость, уходите от нее в деньги, когда все бегут в деньги - убегайте в золото, когда все побегут в золото, бегите в нефть, когда все побегут в нефть.... (тут кто быстрей, тот и сохранит свой капитал) Но, когдато вы устаните бегать, вас догонят и сьедят. Нужно не бегать, ...
Вс 02 ноя, 2008 16:54

мне кажется он очень актуален в текущем моменте.. :D :D :D
vladislavlvov
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