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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:11
Деньги от Аваля зашли утром. От момента подписания договора до фактического зачисления на счёт прошло ровно три дня. Эпопею с фондой, которая началась уже в далёком в 2014 закончил. О покойной или хорошо или ничего. Поэтому скажу всем спасибо за содержательное общение. Удачи и профитов.
Востаннє редагувалось lrs7719
в Пон 25 чер, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:16
lrs7719
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:24
[quote="4394051:Yuri_T"]lrs7719
"Уж лучше Вы к нам" (с)
Хотя поживём-увидим.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:48
Дивіденди центру хтось вже отримав?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:19
25 червня 2018 року Котирувальна комісія АТ "Українська біржа" прийняла рішення про виключення з Біржового списку акцій наступних емітентів. Дане рішення набуває чинності 26 червня 2018 року.
ПАТ "Укрсоцбанк" (USCB )
Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв’язку з забороною здійснення всіх облікових операцій
Прикольно, а цена до сих пор неизвестна)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:37
zzzzzz написав:
25 червня 2018 року Котирувальна комісія АТ "Українська біржа" прийняла рішення про виключення з Біржового списку акцій наступних емітентів. Дане рішення набуває чинності 26 червня 2018 року.
ПАТ "Укрсоцбанк" (USCB )
Виключення цінних паперів з Біржового списку відбувається згідно п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв’язку з забороною здійснення всіх облікових операцій
Прикольно, а цена до сих пор неизвестна)))
Уже опубликовано : 0,03 грн
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double-u
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:48
double-u
Аха-ха...хорошо альфовцы киданули инвесторов...я с лосями но вышел около 0,06
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:12
zzzzzz написав:double-u
Аха-ха...хорошо альфовцы киданули инвесторов...я с лосями но вышел около 0,06
Вези черенки назад, майдана не будет.
Собственный капитал Укрсоца 4 ярда (на 14 мая 2018), выкуп идет из расчета капитализации 5 ярдов. То есть 1,25 капитала, по мне так совсем не дурно.
А если буратины брали дороже, кто же им доктор.
P.S. Самая интрига, банк как налоговый агент удержит ли НДФЛ с этих 0,03 коп.
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St/2
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:30
St/2
я вот нашел ваш очень интересный пост
... что? Когда все бегут в недвижимость, уходите от нее в деньги, когда все бегут в деньги - убегайте в золото, когда все побегут в золото, бегите в нефть, когда все побегут в нефть.... (тут кто быстрей, тот и сохранит свой капитал) Но, когдато вы устаните бегать, вас догонят и сьедят. Нужно не бегать, ...
Вс 02 ноя, 2008 16:54
мне кажется он очень актуален в текущем моменте..
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vladislavlvov
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