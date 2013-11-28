27 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-58 вiд 27.04.2018 року) прийнято рiшення: - направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мiльярди двiстi сорок чотири мiльйони триста дев"яносто шiсть тисяч сто двадцять одну гривню 27 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2017 роцi; - здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України; - доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями та повiдомити акцiонерiв про їх виплату.
Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.) прийнято рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку, вiдповiдно до якого: Строк нарахування дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 16 липня 2018 року. Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями - 03 липня 2018 р., встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.).
Baron Pampa Ну вот, всё как и предполагалось... до 25-го закрывали бейбеки и 26-го НС с дивидендами...) З.Ы. "Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року" - это тоже не может не радовать.!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
мы ш джентльмены 7. Ціна придбання акцій 1) Ціна, за якою будуть придбаватися усі акції Товариства Заявником вимоги: Ціна придбання акцій була затверджена Наглядовою Радою ПАТ «Укрсоцбанк» 19.06.2018 (протокол №44) та становить: • 0,03 грн. (нуль гривень три копійки) за 1 (одну) просту акцію
ChuLock написав:мы ш джентльмены 7. Ціна придбання акцій 1) Ціна, за якою будуть придбаватися усі акції Товариства Заявником вимоги: Ціна придбання акцій була затверджена Наглядовою Радою ПАТ «Укрсоцбанк» 19.06.2018 (протокол №44) та становить: • 0,03 грн. (нуль гривень три копійки) за 1 (одну) просту акцію