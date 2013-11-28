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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2137213821392140>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:54

дивы по BAVL

дивы по BAVL
27 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-58 вiд 27.04.2018 року) прийнято рiшення:
- направити 4 244 396 121,27 гривень (чотири мiльярди двiстi сорок чотири мiльйони триста дев"яносто шiсть тисяч сто двадцять одну гривню 27 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй Банку в межах розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Банку у 2017 роцi;
- здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України;
- доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими акцiями та повiдомити акцiонерiв про їх виплату.

Наглядовою радою Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.) прийнято рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку, вiдповiдно до якого:
Строк нарахування дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 16 липня 2018 року.
Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року.

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями - 03 липня 2018 р., встановлена на пiдставi рiшення Наглядової ради Банку (Протокол № НР-2 вiд 26.06.2018р.).
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:01

  double-u написав:Уже опубликовано : 0,03 грн

а можно ссылку?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:06

Baron Pampa
Ну вот, всё как и предполагалось... до 25-го закрывали бейбеки и 26-го НС с дивидендами...)
З.Ы. "Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями: не пiзнiше 31 липня 2018 року" - это тоже не может не радовать.!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:09

  GTS написав:
  double-u написав:Уже опубликовано : 0,03 грн

а можно ссылку?



мы ш джентльмены
7. Ціна придбання акцій
1) Ціна, за якою будуть придбаватися усі акції Товариства Заявником вимоги:
Ціна придбання акцій була затверджена Наглядовою Радою ПАТ «Укрсоцбанк» 19.06.2018 (протокол №44) та становить:
• 0,03 грн. (нуль гривень три копійки) за 1 (одну) просту акцію
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:17

  Філ написав:Дивіденди центру хтось вже отримав?


звонил, сказали шо сиводня на НДУ перечисляют.
сам на сухпайке уже неделю сижу
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:21

  ChuLock написав:мы ш джентльмены
7. Ціна придбання акцій
1) Ціна, за якою будуть придбаватися усі акції Товариства Заявником вимоги:
Ціна придбання акцій була затверджена Наглядовою Радою ПАТ «Укрсоцбанк» 19.06.2018 (протокол №44) та становить:
• 0,03 грн. (нуль гривень три копійки) за 1 (одну) просту акцію

Спасибо. Уже нашёл в скане на сайте банка.

https://ru.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/d ... 03/f.file/
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:27

  Investor_33 написав: до 25-го закрывали бейбеки и 26-го НС с дивидендами...)


козлы :x

после такого, а теперь еще и после объявления цены укрсоца, сомнений по поводу сквиза в один капитал нет
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:38

  rusich написав:
  Investor_33 написав: до 25-го закрывали бейбеки и 26-го НС с дивидендами...)


козлы :x

после такого, а теперь еще и после объявления цены укрсоца, сомнений по поводу сквиза в один капитал нет

Что думаете, будет аваль стоить 20 коп без дивов?
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:20

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:козлы

гы))0
Эти "козлы" обязаны Вам, спекулянту, были 31,3+6,5 выплатить??
С сх@рали (с чего бы)?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:23

  OzzyR написав:
  rusich написав:
  Investor_33 написав: до 25-го закрывали бейбеки и 26-го НС с дивидендами...)


козлы :x

после такого, а теперь еще и после объявления цены укрсоца, сомнений по поводу сквиза в один капитал нет

Что думаете, будет аваль стоить 20 коп без дивов?


Вчера на ПФТС Аваль закрылся по 31 коп
Живите своим умом!
zzzzzz
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