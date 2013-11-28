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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2137213821392140

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:35

ПАТ «Центренерго»
45 мин. ·
Дивіденди акціонерам: платили, платять і будуть платити!!!

ПАТ «Центренерго» повідомляє про повне виконання своїх зобов’язань в частині виплати дивідендів за 2017 рік у повному обсязі.

До державного бюджету вчасно перераховано - 1 млрд 110 млн і 400 тис гривень!
Міноритарним акціонерам виплачено 269,7 млн гривень!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:46

Идеи: портфель

По Авалю. Без стакана рынка нет и цены также. Все на усмотрение мажора.
ihcity
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:59

  Investor_33 написав:
  rusich написав:козлы

гы))0
Эти "козлы" обязаны Вам, спекулянту, были 31,3+6,5 выплатить??
С сх@рали (с чего бы)?

По чем альфа купила Укрсоцбанк, по 3 коп?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:09

  St/2 написав:
  Investor_33 написав:
  rusich написав:козлы

гы))0
Эти "козлы" обязаны Вам, спекулянту, были 31,3+6,5 выплатить??
С сх@рали (с чего бы)?

По чем альфа купила Укрсоцбанк, по 3 коп?

Почём байбек Аваля?
Почему сквиз не провели когда на УБ цена была 20коп?
Какая ЧП Аваля и Укрсоца (кто когда и в каких размерах выплачивал дивиденды)?
Кто мажоры Аваля и Укрсоца?
Зачем Вам вообще рассуждения аваль/укрсоц? Америко жеж наше усьо..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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