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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:35
ПАТ «Центренерго»
45 мин. ·
Дивіденди акціонерам: платили, платять і будуть платити!!!
ПАТ «Центренерго» повідомляє про повне виконання своїх зобов’язань в частині виплати дивідендів за 2017 рік у повному обсязі.
До державного бюджету вчасно перераховано - 1 млрд 110 млн і 400 тис гривень!
Міноритарним акціонерам виплачено 269,7 млн гривень!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:46
По Авалю. Без стакана рынка нет и цены также. Все на усмотрение мажора.
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ihcity
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:59
Investor_33 написав: rusich написав:
козлы
гы))0
Эти "козлы" обязаны Вам, спекулянту, были 31,3+6,5 выплатить??
С сх@рали (с чего бы)?
По чем альфа купила Укрсоцбанк, по 3 коп?
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St/2
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:09
St/2 написав: Investor_33 написав: rusich написав:
козлы
гы))0
Эти "козлы" обязаны Вам, спекулянту, были 31,3+6,5 выплатить??
С сх@рали (с чего бы)?
По чем альфа купила Укрсоцбанк, по 3 коп?
Почём байбек Аваля?
Почему сквиз не провели когда на УБ цена была 20коп?
Какая ЧП Аваля и Укрсоца (кто когда и в каких размерах выплачивал дивиденды)?
Кто мажоры Аваля и Укрсоца?
Зачем Вам вообще рассуждения аваль/укрсоц? Америко жеж наше усьо..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:24
Прислали новые тарифы с 1 числа. Заявка по телефону бесплатно, а комиссия за каждую сделку 0.2% (но не менее 350грн!!!).
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klokol
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:40
klokol написав:
Прислали новые тарифы с 1 числа. Заявка по телефону бесплатно, а комиссия за каждую сделку 0.2% (но не менее 350грн!!!).
По-божески ш
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:52
Относили дивы, отнимите нежелание многих ещё год сидеть - получаем 20 коп. Как раз к сентябрю будет.
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OzzyR
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:46
Аваль сегодня закрылся по 0,31 без изменений по сравнению со вчера.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:47
klokol написав:
Прислали новые тарифы с 1 числа. Заявка по телефону бесплатно, а комиссия за каждую сделку 0.2% (но не менее 350грн!!!).
А что за брокер если не секрет ? ( можно в личку если не хотите на форуме писать)
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zzzzzz
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:15
zzzzzz написав: klokol написав:
Прислали новые тарифы с 1 числа. Заявка по телефону бесплатно, а комиссия за каждую сделку 0.2% (но не менее 350грн!!!).
А что за брокер если не секрет ? ( можно в личку если не хотите на форуме писать)
ФридомФинанс. Бывший Аструм.
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klokol
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