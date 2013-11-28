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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2138213921402141

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 61
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
18
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
15
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:20

klokol
Мой брокер предупредил о пересмотре тарифов но еще нет решения.
Универ.

Сегодня проводил уже по новому операции с ОВГЗ , т.к. нет ЭЦП пришлось ехать в офис к брокеру. Можно было и по телефону но все равно заявки с голоса надо подтверждать подписью на бумаге.И рано или поздно в офис нужно ехать или отсылать почтой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:52

Укрзалізниця подовжила термін подання тендерних пропозицій щодо закупівлі 3 тис. піввагонів для потреб товариства
Укрзалізниця за погодженням із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) подовжила до 16.07.2018 термін подання тендерних пропозицій щодо закупівлі 3 тис. вантажних піввагонів загального призначення з глухим дном для потреб товариства (https://www.uz.gov.ua/about/procurement). 70 % вартості цього проекту фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів ЄБРР, 30 % – за рахунок власних коштів ПАТ «Укрзалізниця». Тендерна процедура розділена на 3 лоти – кожен на 1 тис. вагонів.

Тендерна процедура буде проводитись у вигляді електронних закупівель за допомогою порталу електронних закупівель для клієнтів (далі – портал ECEPP). Зацікавлені постачальники повинні зареєструватися на порталі ECEPP за посиланням https://ecepp.ebrd.com/respond/U5PHXYD262. Тендерні пропозиції щодо контрактів, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів ЄБРР, можуть подаватися компаніями з будь-якої країни.

Потенційні учасники тендеру, які зареєструвалися на порталі ECEPP та висловили свою зацікавленість у тендері, можуть безкоштовно отримати доступ до тендерної документації, надсилати запити щодо роз'яснення та отримувати від Укрзалізниці додаткову інформацію через портал ECEPP. Повні умови участі в тендері викладено в тендерній документації (розділ «Умови тендеру»).

Очікується, що контракти буде укладено 03.09.2018. Строк виконання кожного контракту – близько шести місяців.

Посилання на запрошення до участі у тендері на ECEPP: https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice ... Id=6814950.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:44

  zzzzzz написав:Сегодня проводил уже по новому операции с ОВГЗ , т.к. нет ЭЦП пришлось ехать в офис к брокеру. Можно было и по телефону но все равно заявки с голоса надо подтверждать подписью на бумаге.И рано или поздно в офис нужно ехать или отсылать почтой.

До п'ятниці можна (не знаю як далі) через Фрідом торгувати ОВДП без паперового листування.
Serhij
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