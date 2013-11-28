klokol Мой брокер предупредил о пересмотре тарифов но еще нет решения. Универ.
Сегодня проводил уже по новому операции с ОВГЗ , т.к. нет ЭЦП пришлось ехать в офис к брокеру. Можно было и по телефону но все равно заявки с голоса надо подтверждать подписью на бумаге.И рано или поздно в офис нужно ехать или отсылать почтой.
Укрзалізниця подовжила термін подання тендерних пропозицій щодо закупівлі 3 тис. піввагонів для потреб товариства Укрзалізниця за погодженням із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) подовжила до 16.07.2018 термін подання тендерних пропозицій щодо закупівлі 3 тис. вантажних піввагонів загального призначення з глухим дном для потреб товариства (https://www.uz.gov.ua/about/procurement). 70 % вартості цього проекту фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів ЄБРР, 30 % – за рахунок власних коштів ПАТ «Укрзалізниця». Тендерна процедура розділена на 3 лоти – кожен на 1 тис. вагонів.
Тендерна процедура буде проводитись у вигляді електронних закупівель за допомогою порталу електронних закупівель для клієнтів (далі – портал ECEPP). Зацікавлені постачальники повинні зареєструватися на порталі ECEPP за посиланням https://ecepp.ebrd.com/respond/U5PHXYD262. Тендерні пропозиції щодо контрактів, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів ЄБРР, можуть подаватися компаніями з будь-якої країни.
Потенційні учасники тендеру, які зареєструвалися на порталі ECEPP та висловили свою зацікавленість у тендері, можуть безкоштовно отримати доступ до тендерної документації, надсилати запити щодо роз'яснення та отримувати від Укрзалізниці додаткову інформацію через портал ECEPP. Повні умови участі в тендері викладено в тендерній документації (розділ «Умови тендеру»).
Очікується, що контракти буде укладено 03.09.2018. Строк виконання кожного контракту – близько шести місяців.
zzzzzz написав:Сегодня проводил уже по новому операции с ОВГЗ , т.к. нет ЭЦП пришлось ехать в офис к брокеру. Можно было и по телефону но все равно заявки с голоса надо подтверждать подписью на бумаге.И рано или поздно в офис нужно ехать или отсылать почтой.
До п'ятниці можна (не знаю як далі) через Фрідом торгувати ОВДП без паперового листування.