лично я сюда больше не вернусь никогда
кроме того, у меня открыт выход на омерику и любую другую площадку в мире уже больше двух лет, а в свете последнего закона, то вскоре и у всех остальных
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 чер, 2018 19:40
лично я сюда больше не вернусь никогда
кроме того, у меня открыт выход на омерику и любую другую площадку в мире уже больше двух лет, а в свете последнего закона, то вскоре и у всех остальных
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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