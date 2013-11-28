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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 чер, 2018 19:40
ChuLock написав:zzzzzz
Ъ вообще не понимаю этой суеты по поводу УБ
лично я сюда больше не вернусь никогда
кроме того, у меня открыт выход на омерику и любую другую площадку в мире уже больше двух лет, а в свете последнего закона, то вскоре и у всех остальных
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:47
Ukrainian Exchange
14 ч ·
[#UkrainianExchangeNews от 28 июня]
1. Получили еще одно (на сегодня – третье) предложение на поставку ПО.
Продолжаем в праздники и выходные общаться с остальными поставщиками, выразившими желание участвовать в нашем тендере. Никто из них не понимает, как это росчерком пера чиновника биржевое ценообразование остановлено на неопределённый срок. Недоумевают, соболезнуют и искренне хотят помочь поскорее решить это недоразумение.
2. Отправили в НКЦБФР пакет документов для продления лицензии на организацию торговли. Лицензия у нас заканчивается в декабре, и закон позволяет подавать документы за 6 месяцев до даты её окончания. Готовимся как можно заранее.
Среди прочих проблем, которые пришлось решить для сбора требуемого регуляторорм пакета документов (разумеется в бумажной форме), был поиск копий платежек, которыми 10 лет назад при учреждении биржи был сформирован уставной капитал. Многие учредители уже давно не акционеры, а некоторых даже ликвидированы как юрлица, но требования - беспощадны, хоть и бессмысленны. Хороший пример, позволяющий даже неспециалистам понять уровень замшелости регулирования фондового рынка в стране.
3. С Днём Конституции, украинцы!
Желаем, чтобы права украинцев не только декларировались, но и защищались на деле. Со своей стороны делаем и будем делать для этого всё, что можем.
Живите своим умом!
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