|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 чер, 2018 19:40
ChuLock написав:zzzzzz
Ъ вообще не понимаю этой суеты по поводу УБ
лично я сюда больше не вернусь никогда
кроме того, у меня открыт выход на омерику и любую другую площадку в мире уже больше двух лет, а в свете последнего закона, то вскоре и у всех остальных
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
-
rusich
-
-
- Повідомлень: 3032
- З нами з: 28.12.08
- Подякував: 958 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:47
Ukrainian Exchange
14 ч ·
[#UkrainianExchangeNews от 28 июня]
1. Получили еще одно (на сегодня – третье) предложение на поставку ПО.
Продолжаем в праздники и выходные общаться с остальными поставщиками, выразившими желание участвовать в нашем тендере. Никто из них не понимает, как это росчерком пера чиновника биржевое ценообразование остановлено на неопределённый срок. Недоумевают, соболезнуют и искренне хотят помочь поскорее решить это недоразумение.
2. Отправили в НКЦБФР пакет документов для продления лицензии на организацию торговли. Лицензия у нас заканчивается в декабре, и закон позволяет подавать документы за 6 месяцев до даты её окончания. Готовимся как можно заранее.
Среди прочих проблем, которые пришлось решить для сбора требуемого регуляторорм пакета документов (разумеется в бумажной форме), был поиск копий платежек, которыми 10 лет назад при учреждении биржи был сформирован уставной капитал. Многие учредители уже давно не акционеры, а некоторых даже ликвидированы как юрлица, но требования - беспощадны, хоть и бессмысленны. Хороший пример, позволяющий даже неспециалистам понять уровень замшелости регулирования фондового рынка в стране.
3. С Днём Конституции, украинцы!
Желаем, чтобы права украинцев не только декларировались, но и защищались на деле. Со своей стороны делаем и будем делать для этого всё, что можем.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 27440
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2671 раз.
- Подякували: 3931 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:50
rusich написав: ChuLock написав:zzzzzz
Ъ вообще не понимаю этой суеты по поводу УБ
лично я сюда больше не вернусь никогда
кроме того, у меня открыт выход на омерику и любую другую площадку в мире уже больше двух лет, а в свете последнего закона, то вскоре и у всех остальных
через кого торгуете на американском рынке?
и какой там минимальный депо?
можно в лику плз
-
OzzyR
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 26.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:27
OzzyR
Петька приборы?
70!
Что 70?
А что приборы?
Общий ответ: интерактивброкерс, вся информация по счетам есть на их сайте на рус языке.
А так, приличных брокеров сотни
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10418
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:39
интерактивброкерс
дуже серйозна кантора, на ринку 50+ років, висока гарантія на депозит і купа інших речей, які і не снились посередникам.
із недавнього часу суттєво зменшив поріг входження новим інвесторам -
10000 -> 2000 usd
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2361
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|71668
|
|