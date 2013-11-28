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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2139214021412142

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 62
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
19%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
15%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
24%
15
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 19:40

  ChuLock написав:zzzzzz
Ъ вообще не понимаю этой суеты по поводу УБ

лично я сюда больше не вернусь никогда

кроме того, у меня открыт выход на омерику и любую другую площадку в мире уже больше двух лет, а в свете последнего закона, то вскоре и у всех остальных
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 07:47

Ukrainian Exchange
14 ч ·
[#UkrainianExchangeNews от 28 июня]

1. Получили еще одно (на сегодня – третье) предложение на поставку ПО.

Продолжаем в праздники и выходные общаться с остальными поставщиками, выразившими желание участвовать в нашем тендере. Никто из них не понимает, как это росчерком пера чиновника биржевое ценообразование остановлено на неопределённый срок. Недоумевают, соболезнуют и искренне хотят помочь поскорее решить это недоразумение.

2. Отправили в НКЦБФР пакет документов для продления лицензии на организацию торговли. Лицензия у нас заканчивается в декабре, и закон позволяет подавать документы за 6 месяцев до даты её окончания. Готовимся как можно заранее.

Среди прочих проблем, которые пришлось решить для сбора требуемого регуляторорм пакета документов (разумеется в бумажной форме), был поиск копий платежек, которыми 10 лет назад при учреждении биржи был сформирован уставной капитал. Многие учредители уже давно не акционеры, а некоторых даже ликвидированы как юрлица, но требования - беспощадны, хоть и бессмысленны. Хороший пример, позволяющий даже неспециалистам понять уровень замшелости регулирования фондового рынка в стране.

3. С Днём Конституции, украинцы!

Желаем, чтобы права украинцев не только декларировались, но и защищались на деле. Со своей стороны делаем и будем делать для этого всё, что можем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:50

  rusich написав:
  ChuLock написав:zzzzzz
Ъ вообще не понимаю этой суеты по поводу УБ

лично я сюда больше не вернусь никогда

кроме того, у меня открыт выход на омерику и любую другую площадку в мире уже больше двух лет, а в свете последнего закона, то вскоре и у всех остальных

через кого торгуете на американском рынке?
и какой там минимальный депо?

можно в лику плз
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:27

OzzyR
Петька приборы?
70!
Что 70?
А что приборы?

Общий ответ: интерактивброкерс, вся информация по счетам есть на их сайте на рус языке.
А так, приличных брокеров сотни
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:39

интерактивброкерс
дуже серйозна кантора, на ринку 50+ років, висока гарантія на депозит і купа інших речей, які і не снились посередникам.

із недавнього часу суттєво зменшив поріг входження новим інвесторам -
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:20

  zzzzzz написав:
ПАТ «Центренерго»
45 мин. ·
Дивіденди акціонерам: платили, платять і будуть платити!!!

ПАТ «Центренерго» повідомляє про повне виконання своїх зобов’язань в частині виплати дивідендів за 2017 рік у повному обсязі.

До державного бюджету вчасно перераховано - 1 млрд 110 млн і 400 тис гривень!
Міноритарним акціонерам виплачено 269,7 млн гривень!


А хто вже отримав?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:39

Среднесуточная добыча газа «Укрнафтой» в июне составила 2,91 млн куб. м, что на 51 тыс. куб. м больше, чем в мае (2,86 млн куб. м).

http://enkorr.com.ua/a/news/V_I_polugod ... a_1/232933
Живите своим умом!
zzzzzz
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