Ukrainian Exchange

14 ч ·

[#UkrainianExchangeNews от 28 июня]



1. Получили еще одно (на сегодня – третье) предложение на поставку ПО.



Продолжаем в праздники и выходные общаться с остальными поставщиками, выразившими желание участвовать в нашем тендере. Никто из них не понимает, как это росчерком пера чиновника биржевое ценообразование остановлено на неопределённый срок. Недоумевают, соболезнуют и искренне хотят помочь поскорее решить это недоразумение.



2. Отправили в НКЦБФР пакет документов для продления лицензии на организацию торговли. Лицензия у нас заканчивается в декабре, и закон позволяет подавать документы за 6 месяцев до даты её окончания. Готовимся как можно заранее.



Среди прочих проблем, которые пришлось решить для сбора требуемого регуляторорм пакета документов (разумеется в бумажной форме), был поиск копий платежек, которыми 10 лет назад при учреждении биржи был сформирован уставной капитал. Многие учредители уже давно не акционеры, а некоторых даже ликвидированы как юрлица, но требования - беспощадны, хоть и бессмысленны. Хороший пример, позволяющий даже неспециалистам понять уровень замшелости регулирования фондового рынка в стране.



3. С Днём Конституции, украинцы!



Желаем, чтобы права украинцев не только декларировались, но и защищались на деле. Со своей стороны делаем и будем делать для этого всё, что можем.