Ukrainian Exchange 14 ч · [#UkrainianExchangeNews от 28 июня]
1. Получили еще одно (на сегодня – третье) предложение на поставку ПО.
Продолжаем в праздники и выходные общаться с остальными поставщиками, выразившими желание участвовать в нашем тендере. Никто из них не понимает, как это росчерком пера чиновника биржевое ценообразование остановлено на неопределённый срок. Недоумевают, соболезнуют и искренне хотят помочь поскорее решить это недоразумение.
2. Отправили в НКЦБФР пакет документов для продления лицензии на организацию торговли. Лицензия у нас заканчивается в декабре, и закон позволяет подавать документы за 6 месяцев до даты её окончания. Готовимся как можно заранее.
Среди прочих проблем, которые пришлось решить для сбора требуемого регуляторорм пакета документов (разумеется в бумажной форме), был поиск копий платежек, которыми 10 лет назад при учреждении биржи был сформирован уставной капитал. Многие учредители уже давно не акционеры, а некоторых даже ликвидированы как юрлица, но требования - беспощадны, хоть и бессмысленны. Хороший пример, позволяющий даже неспециалистам понять уровень замшелости регулирования фондового рынка в стране.
3. С Днём Конституции, украинцы!
Желаем, чтобы права украинцев не только декларировались, но и защищались на деле. Со своей стороны делаем и будем делать для этого всё, что можем.
Первичным дилерам ОВГЗ упростили работу с клиентами Понедельник, 02 июля 2018 15:11 Автор Финансовый клуб Национальный банк с осени меняет механизм первичного размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Первичные дилеры, которые выкупают ОВГЗ на аукционах Минфина, с 1 сентября получат возможность выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном их размещении от своего имени, по поручению и за счет своих клиентов.
Во-вторых, НБУ предоставит им возможность зачислять облигации на собственный счет первичного дилера в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления денег клиентом.
Кроме того, срок, в течение которого могут поступить деньги от участников размещения по облигациям, увеличивается с двух рабочих дней до пяти.
Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 26 июня № 72 "Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения операций, связанных с размещением облигаций внутренних государственных займов". Они вступают в силу с 1 сентября 2018 года. Подписывайтесь на новости