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#<1 ... 2140214121422143 В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую: Идеи: портфель 2.9 5 62 1. Завести обратно на биржу средства в размере 100% 31% 19 2. Завести обратно на биржу средства в размере 50% 11% 7 3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар 19% 12 4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне 15% 9 5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое 24% 15 Всього голосів : 62 Додано: Вів 03 лип, 2018 19:41 Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении и в целом законопроект по возобновлению кредитования.



Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.



По мнению НБУ, он позволит уменьшить риски для банков при кредитовании, а также облегчит для заемщиков получение кредитов, поскольку банки, мол, станут охотнее их выдавать.



На деле закон расширяет многие права банков - разумеется, в ущерб заемщику.



"Страна" разобралась, что меняется по этому закону и что теперь могут банки и заемщики.



Нововведения в пользу банков

Банки смогут повышать ставку в течение действия кредитного договора. При этом заемщику дается 30 дней на то, чтобы решить, будет он платить банку по новой ставке или выплатит всю сумму сразу (на выплату после расторжения договора дается еще 30 дней).



При этом в случае изменяемой процентной ставки в кредитном договоре должен быть прописан максимальный размер процента.



С одной стороны, это теоретически ограничивает аппетиты банков. С другой - никто не мешает финучреждению заложить в договор высокий конечный процент, "чтобы было куда повышать".



Также это породит спекуляции при рекламе: банк будет показывать относительно низкие проценты за кредит, а в договор вписывать более высокую максимальную ставку.



Еще одна новация - отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным.



Ликвидированы также возможности для невозврата кредита при помощи выведения его из-под залога. В частности, запрещена перерегистрация недвижимости и транспорта.



Закон ужесточает требования к кредитным поручителям. Они уже не смогут избежать выплат за заемщика, если тот сам не платит свой кредит. В частности, банкротство юрлица-поручителя не снимает обязательств с его учредителей.



При этом если банк-кредитор изменит обязательства (например, увеличит проценты по кредиту, введет дополнительные штрафы), то поручитель отвечает за нарушения выплат заемщиком в объеме до внесения изменений. Тогда как в старой редакции закона в обязательства поручителя попадают и нововведения.



Право собственности на залог закон оставляет за кредитором после любых изменений имущества. Под этим подразумевается, что если заемщик, к примеру, расширит заложенный дом, то на него все рано будет иметь право банк.



Нововведения в пользу заемщиков

Доступ банков к Госреестру активов гражданского состояния будет предоставляться при письменном согласии физического лица, которого касаются сведения.



Впрочем, скорее всего это никакое не улучшение: банки просто начнут включать такое согласие в типовой договор и без этой подписи кредита просто не дадут.



До 6 месяцев (с 12) сокращены сроки предъявления кредитором требований к наследникам - со дня получения им свидетельства на наследство. Впрочем, на деле эта норма будет нивелироваться уточнением в закон: если банк не знал о наследстве, то отсчет шести месяцев будет начинаться с того момента, когда он об этом будет знать.



После завершения внесудебного разбирательства кредитор уже не сможет взыскать долг с физлица по суду. Другими словами, если спорная ситуация с банком решена полюбовно без суда, но судиться на эту тему банк уже не имеет права



Банки должны в течение 14 дней после полного погашения кредита переписать на заемщика права собственности на заложенное имущество.



Не-кредитные новации

Пластиковую карточку в банке может получить не сам непосредственный владелец, а лицо по его доверенности. Правда, при этом с банка снимается ответственность за сохранность средств на таком счете.



Это норма может быть крайне опасной - она открывает дорогу мошенничеству. Другими словами, счет в банке на ваше имя может открыть чужой человек, принеся в банк поддельные документы. Например, для получения криминальных доходов.



Закон также вводит в действие электронный документооборот. В частности, он позволяет заключать электронные договоры на расчетно-кассовое обслуживание. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 27446 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2671 раз. Подякували: 3935 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2140214121422143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 71686

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