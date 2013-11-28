Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении и в целом законопроект по возобновлению кредитования.



Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.



По мнению НБУ, он позволит уменьшить риски для банков при кредитовании, а также облегчит для заемщиков получение кредитов, поскольку банки, мол, станут охотнее их выдавать.



На деле закон расширяет многие права банков - разумеется, в ущерб заемщику.



"Страна" разобралась, что меняется по этому закону и что теперь могут банки и заемщики.



Нововведения в пользу банков

Банки смогут повышать ставку в течение действия кредитного договора. При этом заемщику дается 30 дней на то, чтобы решить, будет он платить банку по новой ставке или выплатит всю сумму сразу (на выплату после расторжения договора дается еще 30 дней).



При этом в случае изменяемой процентной ставки в кредитном договоре должен быть прописан максимальный размер процента.



С одной стороны, это теоретически ограничивает аппетиты банков. С другой - никто не мешает финучреждению заложить в договор высокий конечный процент, "чтобы было куда повышать".



Также это породит спекуляции при рекламе: банк будет показывать относительно низкие проценты за кредит, а в договор вписывать более высокую максимальную ставку.



Еще одна новация - отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным.



Ликвидированы также возможности для невозврата кредита при помощи выведения его из-под залога. В частности, запрещена перерегистрация недвижимости и транспорта.



Закон ужесточает требования к кредитным поручителям. Они уже не смогут избежать выплат за заемщика, если тот сам не платит свой кредит. В частности, банкротство юрлица-поручителя не снимает обязательств с его учредителей.



При этом если банк-кредитор изменит обязательства (например, увеличит проценты по кредиту, введет дополнительные штрафы), то поручитель отвечает за нарушения выплат заемщиком в объеме до внесения изменений. Тогда как в старой редакции закона в обязательства поручителя попадают и нововведения.



Право собственности на залог закон оставляет за кредитором после любых изменений имущества. Под этим подразумевается, что если заемщик, к примеру, расширит заложенный дом, то на него все рано будет иметь право банк.



Нововведения в пользу заемщиков

Доступ банков к Госреестру активов гражданского состояния будет предоставляться при письменном согласии физического лица, которого касаются сведения.



Впрочем, скорее всего это никакое не улучшение: банки просто начнут включать такое согласие в типовой договор и без этой подписи кредита просто не дадут.



До 6 месяцев (с 12) сокращены сроки предъявления кредитором требований к наследникам - со дня получения им свидетельства на наследство. Впрочем, на деле эта норма будет нивелироваться уточнением в закон: если банк не знал о наследстве, то отсчет шести месяцев будет начинаться с того момента, когда он об этом будет знать.



После завершения внесудебного разбирательства кредитор уже не сможет взыскать долг с физлица по суду. Другими словами, если спорная ситуация с банком решена полюбовно без суда, но судиться на эту тему банк уже не имеет права



Банки должны в течение 14 дней после полного погашения кредита переписать на заемщика права собственности на заложенное имущество.



Не-кредитные новации

Пластиковую карточку в банке может получить не сам непосредственный владелец, а лицо по его доверенности. Правда, при этом с банка снимается ответственность за сохранность средств на таком счете.



Это норма может быть крайне опасной - она открывает дорогу мошенничеству. Другими словами, счет в банке на ваше имя может открыть чужой человек, принеся в банк поддельные документы. Например, для получения криминальных доходов.



Закон также вводит в действие электронный документооборот. В частности, он позволяет заключать электронные договоры на расчетно-кассовое обслуживание.