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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:37
X-Fresh написав:
Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам
Продам по 30
))))
Пишите в личку.
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alextov
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:11
alextov написав: X-Fresh написав:
Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам
Продам по 30
))))
Пишите в личку.
Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?
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ihcity
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:34
ihcity написав: alextov написав: X-Fresh написав:
Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам
Продам по 30
))))
Пишите в личку.
Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?
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какой то каменный век. цену акций можно узнать только на следующий день
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OzzyR
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:17
OzzyR
Итоги торгов доступны в 17:15 после закрытияhttp://pfts.ua/trade-info/trade-results
Вчера закрытие было по 30 копеек
Живите своим умом!
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zzzzzz
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