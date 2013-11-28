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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 64
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
13
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
16
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:37

  X-Fresh написав:Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам

Продам по 30 :)))))
Пишите в личку.
alextov
 
Повідомлень: 64
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:11

Re: Идеи: портфель

alextov написав:
  X-Fresh написав:Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам

Продам по 30 :)))))
Пишите в личку.



Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?


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ihcity
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:34

  ihcity написав:
alextov написав:
  X-Fresh написав:Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам

Продам по 30 :)))))
Пишите в личку.



Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?


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какой то каменный век. цену акций можно узнать только на следующий день :(
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:17

OzzyR

Итоги торгов доступны в 17:15 после закрытия
http://pfts.ua/trade-info/trade-results

Вчера закрытие было по 30 копеек
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:36

  ihcity написав:
alextov написав:
  X-Fresh написав:Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам

Продам по 30 :)))))
Пишите в личку.



Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?


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на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:57

ihcity Ну,а как вы хотели..реформы в стране идут семимильными шагами))))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:58

reestr а по жиже какие котировки?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:16

Аспирант1
unaf 103-106
ceen 13.8-14.99
doen 21.2-23.5
tatm 14.05-14.2
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:48

  reestr написав:на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000


После отсечки на дивы размером в 7 коп цена упала с 31 коп до 27.
Нетипичное поведение ...
Сказываеться отсутствие мелких спекулянтов - форумчан с инет трейдингом ?
На пфтс остались одни инвесторы ?
Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?
alextov
 
Повідомлень: 64
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