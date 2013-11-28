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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:37
X-Fresh написав:
Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам
Продам по 30
))))
Пишите в личку.
alextov
Повідомлень: 64
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:11
alextov написав: X-Fresh написав:
Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам
Продам по 30
))))
Пишите в личку.
Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?
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ihcity
Повідомлень: 13
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Додано: Чет 05 лип, 2018 10:34
ihcity написав: alextov написав: X-Fresh написав:
Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам
Продам по 30
))))
Пишите в личку.
Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?
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какой то каменный век. цену акций можно узнать только на следующий день
OzzyR
Повідомлень: 9
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:17
OzzyR
Итоги торгов доступны в 17:15 после закрытия
http://pfts.ua/trade-info/trade-results
Вчера закрытие было по 30 копеек
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:36
ihcity написав: alextov написав: X-Fresh написав:
Кто покупает аваль по 0,32? Пишите в личку. Продам
Продам по 30
))))
Пишите в личку.
Ребята, какая цена на Аваль сегодня на ПФТС?
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на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000
reestr
Повідомлень: 959
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:57
ihcity Ну,а как вы хотели..реформы в стране идут семимильными шагами))))
Аспирант1
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:58
reestr а по жиже какие котировки?
Аспирант1
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:16
Аспирант1 unaf 103-106 ceen 13.8-14.99 doen 21.2-23.5 tatm 14.05-14.2
reestr
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:48
reestr написав:
на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000
После отсечки на дивы размером в 7 коп цена упала с 31 коп до 27.
Нетипичное поведение ...
Сказываеться отсутствие мелких спекулянтов - форумчан с инет трейдингом ?
На пфтс остались одни инвесторы ?
Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?
alextov
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