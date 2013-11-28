Конечно, никто не хочет. Все ждут сквиз и справедливые "умови договору з незалежним оцінювачем". Вот тоже подумал, прикупить мин.лот эмитента где можно заполучить копии интересных решений наблюдательного совета.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:33
Конечно, никто не хочет. Все ждут сквиз и справедливые "умови договору з незалежним оцінювачем". Вот тоже подумал, прикупить мин.лот эмитента где можно заполучить копии интересных решений наблюдательного совета.
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:39
17:15 - это по вашему так должны работать трейдеты в инрадей?
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:40
рано радуетесь. посмотрим на цену если вдруг кому то понядобятся денюжки на хлебушек
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:59
Re: Идеи: портфель
Добавьте в этот "угар" центренерго (ведь уже 50/50 в портфеле). Срок до 12 мес, офер нынче на ПФТС 15грн/ак. Так и запишите, Инвестор_33 в очередном угаре вещал...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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