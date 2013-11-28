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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 64
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
13
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
16
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:33

  alextov написав:
  reestr написав:на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000

и аваль никто продавать не хочет ?

Конечно, никто не хочет. Все ждут сквиз и справедливые "умови договору з незалежним оцінювачем". Вот тоже подумал, прикупить мин.лот эмитента где можно заполучить копии интересных решений наблюдательного совета. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:39

  zzzzzz написав:OzzyR

Итоги торгов доступны в 17:15 после закрытия
http://pfts.ua/trade-info/trade-results

Вчера закрытие было по 30 копеек

17:15 - это по вашему так должны работать трейдеты в инрадей? :mrgreen:
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:40

  alextov написав:
  reestr написав:на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000


После отсечки на дивы размером в 7 коп цена упала с 31 коп до 27.
Нетипичное поведение ...
Сказываеться отсутствие мелких спекулянтов - форумчан с инет трейдингом ?
На пфтс остались одни инвесторы ?
Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?

рано радуетесь. посмотрим на цену если вдруг кому то понядобятся денюжки на хлебушек
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:59

Re: Идеи: портфель

  alextov написав:Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?

Добавьте в этот "угар" центренерго (ведь уже 50/50 в портфеле). Срок до 12 мес, офер нынче на ПФТС 15грн/ак. Так и запишите, Инвестор_33 в очередном угаре вещал...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:14

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил проект по кредитованию "Укрзализныци" объемом в $150 млн для финансирования программы обновления подвижного состава.
Как передает БизнесЦензор, об этом член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Этот кредит (вместе с собственными средствами "Укрзализныци") позволит осуществить программу закупок на сумму $260 млн – это около 6,500 открытых грузовых вагонов, наиболее употребляемых и наиболее изношенных в вагонном парке УЗ", – сообщил Шевалев. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3074988
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:32

Re: Идеи: портфель

Кому то уже пришли дивы по центру?

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Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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