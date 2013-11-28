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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2142214321442145 В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую: Идеи: портфель 2.9 5 64 1. Завести обратно на биржу средства в размере 100% 30% 19 2. Завести обратно на биржу средства в размере 50% 11% 7 3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар 20% 13 4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне 14% 9 5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое 25% 16 Всього голосів : 64 Додано: Чет 05 лип, 2018 13:33 alextov написав: reestr написав: на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000 на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000

и аваль никто продавать не хочет ? и аваль никто продавать не хочет ?

Конечно, никто не хочет. Все ждут сквиз и справедливые "умови договору з незалежним оцінювачем". Вот тоже подумал, прикупить мин.лот эмитента где можно заполучить копии интересных решений наблюдательного совета. Конечно, никто не хочет. Все ждут сквиз и справедливые "умови договору з незалежним оцінювачем". Вот тоже подумал, прикупить мин.лот эмитента где можно заполучить копии интересных решений наблюдательного совета. paolot Повідомлень: 56 З нами з: 14.02.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 13:39 zzzzzz написав: OzzyR



Итоги торгов доступны в 17:15 после закрытия

http://pfts.ua/trade-info/trade-results



Вчера закрытие было по 30 копеек Итоги торгов доступны в 17:15 после закрытияВчера закрытие было по 30 копеек

17:15 - это по вашему так должны работать трейдеты в инрадей? 17:15 - это по вашему так должны работать трейдеты в инрадей? OzzyR Повідомлень: 11 З нами з: 26.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 13:40 alextov написав: reestr написав: на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000 на 12:55 бид 0,27 150000 офер 0.305 50000



После отсечки на дивы размером в 7 коп цена упала с 31 коп до 27.

Нетипичное поведение ...

Сказываеться отсутствие мелких спекулянтов - форумчан с инет трейдингом ?

На пфтс остались одни инвесторы ?

Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ? После отсечки на дивы размером в 7 коп цена упала с 31 коп до 27.Нетипичное поведение ...Сказываеться отсутствие мелких спекулянтов - форумчан с инет трейдингом ?На пфтс остались одни инвесторы ?Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?

рано радуетесь. посмотрим на цену если вдруг кому то понядобятся денюжки на хлебушек рано радуетесь. посмотрим на цену если вдруг кому то понядобятся денюжки на хлебушек OzzyR Повідомлень: 11 З нами з: 26.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 13:59 Re: Идеи: портфель alextov написав: Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ? Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?

Добавьте в этот "угар" центренерго (ведь уже 50/50 в портфеле). Срок до 12 мес, офер нынче на ПФТС 15грн/ак. Так и запишите, Инвестор_33 в очередном угаре вещал... Добавьте в этот "угар" центренерго (ведь уже 50/50 в портфеле). Срок до 12 мес, офер нынче на ПФТС 15грн/ак. Так и запишите, Инвестор_33 в очередном угаре вещал... St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 505 З нами з: 16.05.17 Подякував: 30 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 15:14

Как передает БизнесЦензор, об этом член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев сообщил на своей странице в сети Facebook.



"Этот кредит (вместе с собственными средствами "Укрзализныци") позволит осуществить программу закупок на сумму $260 млн – это около 6,500 открытых грузовых вагонов, наиболее употребляемых и наиболее изношенных в вагонном парке УЗ", – сообщил Шевалев. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3074988 Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил проект по кредитованию "Укрзализныци" объемом в $150 млн для финансирования программы обновления подвижного состава.Как передает БизнесЦензор, об этом член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев сообщил на своей странице в сети Facebook., наиболее употребляемых и наиболее изношенных в вагонном парке УЗ", – сообщил Шевалев. Источник: Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 27449 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2672 раз. Подякували: 3940 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 16:32 Re: Идеи: портфель Кому то уже пришли дивы по центру?



Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk Не стоит путать мозги с бычьим рынком Boundless Повідомлень: 1523 З нами з: 12.02.08 Подякував: 77 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 17:56 leriy_dyachenko

Повідомлень: 13 З нами з: 20.04.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 18:03 Воспоминание биржевого или как храбрый инвестор давал отпор спекулянтам





Новость о смене общества «Центрэнерго» застало меня в врасплох. Как гром и солнечный день. Уверенности, что это просто так не было, все прекрасно знают наших «кадров». Позиция была хорошая и просто скинуть у меня бы не вышло. Решил, что будет лучше продать из своего портфеля и тем самым подержать цену «Ceen», чтобы вышел лучше прайс (если все-таки будет срез и до свиданья). У меня были еще две акции – «бабка Валя» и «курочка Ряба», которые мог сбыть по нормальной цене. Также был один неликвид, который не пытался даже брать в расчёт. «Mhpc» решил сбросить появившемуся покупателю и продолжать серьезно наращивать позицию в «Центрэнерго».. но вернемся на пару дней назад



По логике вещей, после того как появилась информация о решение (возможная смена типа общества), должен был занять нейтральную позицию или покупать тем самым поддерживать цену. Одначе, 22.09. принял решение слегка продать (после инфо бумага стояла на месте) часть маркетмейкеру, главное при этом не задирать цену вниз. Отдал. Цену под конец дня подтянули и за торговую сессию ушли только на минус 0,9% (общий объем 850 тыс. грн.). Это была пятница, наступили выходные. В голове вертелась мысль насколько может еще просесть цена в понедельник...?



Дата: 25 сентября. К обеду цена упала будь здоров, а к вечеру под закрытия торгов выкупил «Центра», что продал в пятницу и тем самым немного подтянул цену вверх. В тот день закрылись на отметки 10,47 (объем почти 1,5 млн. грн.). Это были мои маленькие, но легкие деньги.



Во вторник, цена ходила туда-сюда, после обеда укатилась за MA-200. Кэша свободного у меня уже нет, но зато были деньги у брокера. Понял, что пора действовать: за полчаса до закрытия кинул объем: цена с 10,4 (продавцов как на «Даринке») ушла вверх и закрылись на 10,55. Сделало. Это профессионализм и опыт набитый за долгие годы. С забора убрал, цена выше психологической отметки, народ на днях подтянется, чтобы удерживать цену, как можно выше.



27 число: Топемся на месте, непонятки. За минуту до торгов кидаю немного в стакан, но за пару секунд кто-то продает мин. лот, и цена падает на 10,5 – это ниже MA-200. Это был первый звоночек, что что-то пошло так.



Четверг. Понимаю, что будут лить и дальше. Надо держать цену. И тут сюрприз - письмо «счастья». Брокер требует закрыл маржиналку до пятницы. Прихожу в себя. Смотрю по стаканам. «Аваль» объемы вялые (за тот день меньше 200 тыс.) и тут удача: в «Mhpc» появляется покупатель и стоит c ценой 305. Думаю, и решаю выставить на 315 – купит ли? Покупает. Второй блок выставляю на 320 – снова забирает. Есть. Под закрытия кидаю деньги в «Центр». Цена поднялась с 10,341 до 10,418. Цена вышла выше, чем позавчера, график «Центрэнерго» смотрится умеренно-оптимистично. Читаю форум. Пару человек обсуждают сделки в «Курице». Улыбает замысел, что кто-то покупает в Лондоне и продает здесь. Постой, ведь отличная же идея?!



Пятница, 29-го. «Центрэнерго» продолжает падать. Под нож у меня остались акцию банка. Смотрю объемы в «Авале», а объемы слабые (чуть больше 200 тыс. за торг. сессию). Как-либо проваливать бумагу не хотел. В тот день пришел к мысли, что в дураках, быков нет, один я тут стою.. баран. Но на то он и баран! И в понедельник решил до усредняться в «Ceen», а сегодня вечером пойду куплю что-то по крепче



Немного собравшись с мыслями и уже понедельник. Надо же, а «Аваль» растёт, хорошие объемы (в тот день 750 тыс.), самая высокий прайс за пару лет – 0,2865. У меня нет выбора – начинаю продавать и buy «Ceen». Цена от 10,3 – вливаю объем. Тяну под закрытия «Центр» вверх. Закрылись на 10,3445.



Вторник. Как говорят «дело утопающий, дело самих…». Еще есть акции банка – выставляю по прайсу 0,287 и немного погоняю «Центр» вверх с надежной удержать повыше. Средняя цена покупки в тот день 10,45. Придерживаю порцию кэша, так как ощущения цены ровно 10 не покидает… Чтобы как-то отвлечься, решил заглянуть на форум. Читаю сообщение Rusich(а). От него есть объем заявок на покупку. Ловлю на мысли, что если добавить меня, то в стане есть, возможно, маркетмейкер, возможно, одна заблудившая душа и еще пару минлотчиков... У меня смятение – не могу понять, почему решил втянуться в эту авантюру. Настроение не очень, ушел в магазин. После возвращение случается маленькая диковинка – кто-то влил серьёзный объем. «Центрэнерго» взлетаем выше MA-200. Через пару часов процедура повторяется. Закрываемся на 10,735, за день плюс 3,8% (объем чуть больше 900 тыс. грн.). Значит еще есть порох!



4-10 октября. Продал оставшийся «Bavl», тем самым добавил деньжат. 4-го числа цена прибавилась на 0,8%, 5-го числа уже 2,6% и достигли 11,1 за акцию. Объем хороший, видно покупателя. Но, уже 6-го числа он исчез и график «Центра» начел сползать. К 10 октябрю, перед собранием, закрылись не оптимистично. Упали на минус 2,4%.



11 число. Неопределённо. Еще как неопределённо! Кто-то с самого утра выставляет на 10,525, что около 7 тыс. акций, ему наливают. Повезло? А может и нет. Мои оставшиеся деньги выставляю на цену ровно 10… Тишина… Вот на часах уже за одиннадцать. Проходит немного времени, на форуме появляется сообщение San(а): «ПРаТ не будет», у-р-а-а. Смотрю в стакан – полное молчание. Чешу репу, прошла минута. Глаза на монитор, в стакане на продажу есть по цене 11. «По десять за акцию уже не будет. Надо забирать» – всплыла мысль и руки потянулись к клавиатуре. Вот еще один на продажу с ценой 11,1 и дальше пустота с минлотчиками. Вливаю все свободные деньги. Дошли до 11,45. Радуюсь? Не слишком. Жду каких-то действий от быков... Но, их нет. Вообще нет. Проходит час, два... мы медленно сползаем вниз и заканчивается торговая сессия.



В тот вечер у меня был единственный вопрос к себе: «На кой чёрт мне сколько акций «Центрэнерго?!»»



Прошло девять месяцев. Сегодня вечером пришли дивы. Сейчас снова обдумал те действия и могу сказать, что желание зафиксировать… жизнь – это игра … удача достается храбрым … есть над чем подумать… рука потянулась к сигарете

Новость о смене общества «Центрэнерго» застало меня в врасплох. Как гром и солнечный день. Уверенности, что это просто так не было, все прекрасно знают наших «кадров». Позиция была хорошая и просто скинуть у меня бы не вышло. Решил, что будет лучше продать из своего портфеля и тем самым подержать цену «Ceen», чтобы вышел лучше прайс (если все-таки будет срез и до свиданья). У меня были еще две акции – «бабка Валя» и «курочка Ряба», которые мог сбыть по нормальной цене. Также был один неликвид, который не пытался даже брать в расчёт. «Mhpc» решил сбросить появившемуся покупателю и продолжать серьезно наращивать позицию в «Центрэнерго».. но вернемся на пару дней назадПо логике вещей, после того как появилась информация о решение (возможная смена типа общества), должен был занять нейтральную позицию или покупать тем самым поддерживать цену. Одначе,принял решение слегка продать (после инфо бумага стояла на месте) часть маркетмейкеру, главное при этом не задирать цену вниз. Отдал. Цену под конец дня подтянули и за торговую сессию ушли только на минус 0,9% (общий объем 850 тыс. грн.). Это была пятница, наступили выходные. В голове вертелась мысль насколько может еще просесть цена в понедельник...?Дата:. К обеду цена упала будь здоров, а к вечеру под закрытия торгов выкупил «Центра», что продал в пятницу и тем самым немного подтянул цену вверх. В тот день закрылись на отметки 10,47 (объем почти 1,5 млн. грн.). Это были мои маленькие, но легкие деньги., цена ходила туда-сюда, после обеда укатилась за MA-200. Кэша свободного у меня уже нет, но зато были деньги у брокера. Понял, что пора действовать: за полчаса до закрытия кинул объем: цена с 10,4 (продавцов как на «Даринке») ушла вверх и закрылись на 10,55. Сделало. Это профессионализм и опыт набитый за долгие годы. С забора убрал, цена выше психологической отметки, народ на днях подтянется, чтобы удерживать цену, как можно выше.: Топемся на месте, непонятки. За минуту до торгов кидаю немного в стакан, но за пару секунд кто-то продает мин. лот, и цена падает на 10,5 – это ниже MA-200. Это был первый звоночек, что что-то пошло так.. Понимаю, что будут лить и дальше. Надо держать цену. И тут сюрприз - письмо «счастья». Брокер требует закрыл маржиналку до пятницы. Прихожу в себя. Смотрю по стаканам. «Аваль» объемы вялые (за тот день меньше 200 тыс.) и тут удача: в «Mhpc» появляется покупатель и стоит c ценой 305. Думаю, и решаю выставить на 315 – купит ли? Покупает. Второй блок выставляю на 320 – снова забирает. Есть. Под закрытия кидаю деньги в «Центр». Цена поднялась с 10,341 до 10,418. Цена вышла выше, чем позавчера, график «Центрэнерго» смотрится умеренно-оптимистично. Читаю форум. Пару человек обсуждают сделки в «Курице». Улыбает замысел, что кто-то покупает в Лондоне и продает здесь. Постой, ведь отличная же идея?!, 29-го. «Центрэнерго» продолжает падать. Под нож у меня остались акцию банка. Смотрю объемы в «Авале», а объемы слабые (чуть больше 200 тыс. за торг. сессию). Как-либо проваливать бумагу не хотел. В тот день пришел к мысли, что в дураках, быков нет, один я тут стою.. баран. Но на то он и баран! И в понедельник решил до усредняться в «Ceen», а сегодня вечером пойду куплю что-то по крепчеНемного собравшись с мыслями и уже. Надо же, а «Аваль» растёт, хорошие объемы (в тот день 750 тыс.), самая высокий прайс за пару лет – 0,2865. У меня нет выбора – начинаю продавать и buy «Ceen». Цена от 10,3 – вливаю объем. Тяну под закрытия «Центр» вверх. Закрылись на 10,3445.. Как говорят «дело утопающий, дело самих…». Еще есть акции банка – выставляю по прайсу 0,287 и немного погоняю «Центр» вверх с надежной удержать повыше. Средняя цена покупки в тот день 10,45. Придерживаю порцию кэша, так как ощущения цены ровно 10 не покидает… Чтобы как-то отвлечься, решил заглянуть на форум. Читаю сообщение Rusich(а). От него есть объем заявок на покупку. Ловлю на мысли, что если добавить меня, то в стане есть, возможно, маркетмейкер, возможно, одна заблудившая душа и еще пару минлотчиков... У меня смятение – не могу понять, почему решил втянуться в эту авантюру. Настроение не очень, ушел в магазин. После возвращение случается маленькая диковинка – кто-то влил серьёзный объем. «Центрэнерго» взлетаем выше MA-200. Через пару часов процедура повторяется. Закрываемся на 10,735, за день плюс 3,8% (объем чуть больше 900 тыс. грн.). Значит еще есть порох!. Продал оставшийся «Bavl», тем самым добавил деньжат. 4-го числа цена прибавилась на 0,8%, 5-го числа уже 2,6% и достигли 11,1 за акцию. Объем хороший, видно покупателя. Но, уже 6-го числа он исчез и график «Центра» начел сползать. К 10 октябрю, перед собранием, закрылись не оптимистично. Упали на минус 2,4%.. Неопределённо. Еще как неопределённо! Кто-то с самого утра выставляет на 10,525, что около 7 тыс. акций, ему наливают. Повезло? А может и нет. Мои оставшиеся деньги выставляю на цену ровно 10… Тишина… Вот на часах уже за одиннадцать. Проходит немного времени, на форуме появляется сообщение San(а): «ПРаТ не будет», у-р-а-а. Смотрю в стакан – полное молчание. Чешу репу, прошла минута. Глаза на монитор, в стакане на продажу есть по цене 11. «По десять за акцию уже не будет. Надо забирать» – всплыла мысль и руки потянулись к клавиатуре. Вот еще один на продажу с ценой 11,1 и дальше пустота с минлотчиками. Вливаю все свободные деньги. Дошли до 11,45. Радуюсь? Не слишком. Жду каких-то действий от быков... Но, их нет. Вообще нет. Проходит час, два... мы медленно сползаем вниз и заканчивается торговая сессия.В тот вечер у меня был единственный вопрос к себе: «На кой чёрт мне сколько акций «Центрэнерго?!»»Прошло девять месяцев. Сегодня вечером пришли дивы. Сейчас снова обдумал те действия и могу сказать, что желание зафиксировать… жизнь – это игра … удача достается храбрым … есть над чем подумать… рука потянулась к сигарете Yuri_Z Повідомлень: 3 З нами з: 18.06.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2142214321442145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 71703

4884707 Нед 31 гру, 2017 11:59