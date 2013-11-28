Конечно, никто не хочет. Все ждут сквиз и справедливые "умови договору з незалежним оцінювачем". Вот тоже подумал, прикупить мин.лот эмитента где можно заполучить копии интересных решений наблюдательного совета.
После отсечки на дивы размером в 7 коп цена упала с 31 коп до 27. Нетипичное поведение ... Сказываеться отсутствие мелких спекулянтов - форумчан с инет трейдингом ? На пфтс остались одни инвесторы ? Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?
рано радуетесь. посмотрим на цену если вдруг кому то понядобятся денюжки на хлебушек
alextov написав:Или Инвестор_33 в своем оптимистическом угаре был прав и аваль никто продавать не хочет ?
Добавьте в этот "угар" центренерго (ведь уже 50/50 в портфеле). Срок до 12 мес, офер нынче на ПФТС 15грн/ак. Так и запишите, Инвестор_33 в очередном угаре вещал...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил проект по кредитованию "Укрзализныци" объемом в $150 млн для финансирования программы обновления подвижного состава. Как передает БизнесЦензор, об этом член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Этот кредит (вместе с собственными средствами "Укрзализныци") позволит осуществить программу закупок на сумму $260 млн – это около 6,500 открытых грузовых вагонов, наиболее употребляемых и наиболее изношенных в вагонном парке УЗ", – сообщил Шевалев. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3074988