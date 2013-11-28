Додано: Чет 05 лип, 2018 18:03

Новость о смене общества «Центрэнерго» застало меня в врасплох. Как гром и солнечный день. Уверенности, что это просто так не было, все прекрасно знают наших «кадров». Позиция была хорошая и просто скинуть у меня бы не вышло. Решил, что будет лучше продать из своего портфеля и тем самым подержать цену «Ceen», чтобы вышел лучше прайс (если все-таки будет срез и до свиданья). У меня были еще две акции – «бабка Валя» и «курочка Ряба», которые мог сбыть по нормальной цене. Также был один неликвид, который не пытался даже брать в расчёт. «Mhpc» решил сбросить появившемуся покупателю и продолжать серьезно наращивать позицию в «Центрэнерго».. но вернемся на пару дней назадПо логике вещей, после того как появилась информация о решение (возможная смена типа общества), должен был занять нейтральную позицию или покупать тем самым поддерживать цену. Одначе,принял решение слегка продать (после инфо бумага стояла на месте) часть маркетмейкеру, главное при этом не задирать цену вниз. Отдал. Цену под конец дня подтянули и за торговую сессию ушли только на минус 0,9% (общий объем 850 тыс. грн.). Это была пятница, наступили выходные. В голове вертелась мысль насколько может еще просесть цена в понедельник...?Дата:. К обеду цена упала будь здоров, а к вечеру под закрытия торгов выкупил «Центра», что продал в пятницу и тем самым немного подтянул цену вверх. В тот день закрылись на отметки 10,47 (объем почти 1,5 млн. грн.). Это были мои маленькие, но легкие деньги., цена ходила туда-сюда, после обеда укатилась за MA-200. Кэша свободного у меня уже нет, но зато были деньги у брокера. Понял, что пора действовать: за полчаса до закрытия кинул объем: цена с 10,4 (продавцов как на «Даринке») ушла вверх и закрылись на 10,55. Сделало. Это профессионализм и опыт набитый за долгие годы. С забора убрал, цена выше психологической отметки, народ на днях подтянется, чтобы удерживать цену, как можно выше.: Топемся на месте, непонятки. За минуту до торгов кидаю немного в стакан, но за пару секунд кто-то продает мин. лот, и цена падает на 10,5 – это ниже MA-200. Это был первый звоночек, что что-то пошло так.. Понимаю, что будут лить и дальше. Надо держать цену. И тут сюрприз - письмо «счастья». Брокер требует закрыл маржиналку до пятницы. Прихожу в себя. Смотрю по стаканам. «Аваль» объемы вялые (за тот день меньше 200 тыс.) и тут удача: в «Mhpc» появляется покупатель и стоит c ценой 305. Думаю, и решаю выставить на 315 – купит ли? Покупает. Второй блок выставляю на 320 – снова забирает. Есть. Под закрытия кидаю деньги в «Центр». Цена поднялась с 10,341 до 10,418. Цена вышла выше, чем позавчера, график «Центрэнерго» смотрится умеренно-оптимистично. Читаю форум. Пару человек обсуждают сделки в «Курице». Улыбает замысел, что кто-то покупает в Лондоне и продает здесь. Постой, ведь отличная же идея?!, 29-го. «Центрэнерго» продолжает падать. Под нож у меня остались акцию банка. Смотрю объемы в «Авале», а объемы слабые (чуть больше 200 тыс. за торг. сессию). Как-либо проваливать бумагу не хотел. В тот день пришел к мысли, что в дураках, быков нет, один я тут стою.. баран. Но на то он и баран! И в понедельник решил до усредняться в «Ceen», а сегодня вечером пойду куплю что-то по крепчеНемного собравшись с мыслями и уже. Надо же, а «Аваль» растёт, хорошие объемы (в тот день 750 тыс.), самая высокий прайс за пару лет – 0,2865. У меня нет выбора – начинаю продавать и buy «Ceen». Цена от 10,3 – вливаю объем. Тяну под закрытия «Центр» вверх. Закрылись на 10,3445.. Как говорят «дело утопающий, дело самих…». Еще есть акции банка – выставляю по прайсу 0,287 и немного погоняю «Центр» вверх с надежной удержать повыше. Средняя цена покупки в тот день 10,45. Придерживаю порцию кэша, так как ощущения цены ровно 10 не покидает… Чтобы как-то отвлечься, решил заглянуть на форум. Читаю сообщение Rusich(а). От него есть объем заявок на покупку. Ловлю на мысли, что если добавить меня, то в стане есть, возможно, маркетмейкер, возможно, одна заблудившая душа и еще пару минлотчиков... У меня смятение – не могу понять, почему решил втянуться в эту авантюру. Настроение не очень, ушел в магазин. После возвращение случается маленькая диковинка – кто-то влил серьёзный объем. «Центрэнерго» взлетаем выше MA-200. Через пару часов процедура повторяется. Закрываемся на 10,735, за день плюс 3,8% (объем чуть больше 900 тыс. грн.). Значит еще есть порох!. Продал оставшийся «Bavl», тем самым добавил деньжат. 4-го числа цена прибавилась на 0,8%, 5-го числа уже 2,6% и достигли 11,1 за акцию. Объем хороший, видно покупателя. Но, уже 6-го числа он исчез и график «Центра» начел сползать. К 10 октябрю, перед собранием, закрылись не оптимистично. Упали на минус 2,4%.. Неопределённо. Еще как неопределённо! Кто-то с самого утра выставляет на 10,525, что около 7 тыс. акций, ему наливают. Повезло? А может и нет. Мои оставшиеся деньги выставляю на цену ровно 10… Тишина… Вот на часах уже за одиннадцать. Проходит немного времени, на форуме появляется сообщение San(а): «ПРаТ не будет», у-р-а-а. Смотрю в стакан – полное молчание. Чешу репу, прошла минута. Глаза на монитор, в стакане на продажу есть по цене 11. «По десять за акцию уже не будет. Надо забирать» – всплыла мысль и руки потянулись к клавиатуре. Вот еще один на продажу с ценой 11,1 и дальше пустота с минлотчиками. Вливаю все свободные деньги. Дошли до 11,45. Радуюсь? Не слишком. Жду каких-то действий от быков... Но, их нет. Вообще нет. Проходит час, два... мы медленно сползаем вниз и заканчивается торговая сессия.В тот вечер у меня был единственный вопрос к себе: «На кой чёрт мне сколько акций «Центрэнерго?!»»Прошло девять месяцев. Сегодня вечером пришли дивы. Сейчас снова обдумал те действия и могу сказать, что желание зафиксировать… жизнь – это игра … удача достается храбрым … есть над чем подумать… рука потянулась к сигарете