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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:25
Re: Идеи: портфель
Написал человек свои переживания и, на данный момент, хороший финал, а вы накинулись.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:58
Re: Идеи: портфель
Присоединяюсь к вопросу:
Кому то уже пришли дивы по CEEN?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:45
Yuri_Z
Какие острые внутренние противоречия и такие смешные объемы по СЕЕН
Как мелок и мутен рынок часных инвесторов
Какая радость от пришедших дивов
Мы как дети в яслях
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:53
Если не секрет какой у вас объем средств вложенных в акции? У меня в моменте было в Центре не более 300к грн.
Если весь объем из курицы был влит в центр, то это 300к грн. За один день. В тот день объем по центру был 600к. Получается человек сделал 50% оборота за день.
Так вот если Вы пишите что объемы смешные, озвучьте плз какими суммами ворочали Вы в тот период?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:04
Re: Идеи: портфель
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