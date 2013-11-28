RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2143214421452146

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 64
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
13
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
16
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:25

Re: Идеи: портфель

Написал человек свои переживания и, на данный момент, хороший финал, а вы накинулись.
Serhiy_Y
 
Повідомлень: 152
З нами з: 15.04.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:58

Re: Идеи: портфель

Присоединяюсь к вопросу:
Кому то уже пришли дивы по CEEN?
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 572
З нами з: 03.10.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:45

Yuri_Z
Какие острые внутренние противоречия и такие смешные объемы по СЕЕН
Как мелок и мутен рынок часных инвесторов
Какая радость от пришедших дивов
Мы как дети в яслях :D
joik
 
Повідомлень: 46
З нами з: 24.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:53

  joik написав:Yuri_Z
Какие острые внутренние противоречия и такие смешные объемы по СЕЕН
Как мелок и мутен рынок часных инвесторов
Какая радость от пришедших дивов
Мы как дети в яслях :D


Если не секрет какой у вас объем средств вложенных в акции? У меня в моменте было в Центре не более 300к грн.

Думаю, и решаю выставить на 315 – купит ли? Покупает. Второй блок выставляю на 320 – снова забирает. Есть. Под закрытия кидаю деньги в «Центр».


Если весь объем из курицы был влит в центр, то это 300к грн. За один день. В тот день объем по центру был 600к. Получается человек сделал 50% оборота за день.

Так вот если Вы пишите что объемы смешные, озвучьте плз какими суммами ворочали Вы в тот период?
DmitryZP
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:04

Re: Идеи: портфель

  Investor_33 написав:Yuri_Z
Столько пустых букв...


так и хочется напомнить про зеркало :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2143214421452146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71711
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2957)
06.07.2018 12:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.