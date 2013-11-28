Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:36

Ничего не понимаю...

II. Текст повідомлення

Акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 27 червня 2018 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 04 липня 2018 року, повiдомляє про зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (далi - Iстотний Учасник) у статутному капiталi Банку з 68,188363 вiдсотка до 68,188283 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй Банку. При цьому, частка Iстотного Учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку зменшилася з 68,266416 вiдсотка до 68,266336 вiдсотка.

А как же байбек?

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."