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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:25
Re: Идеи: портфель
Написал человек свои переживания и, на данный момент, хороший финал, а вы накинулись.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:58
Re: Идеи: портфель
Присоединяюсь к вопросу:
Кому то уже пришли дивы по CEEN?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:45
Yuri_Z
Какие острые внутренние противоречия и такие смешные объемы по СЕЕН
Как мелок и мутен рынок часных инвесторов
Какая радость от пришедших дивов
Мы как дети в яслях
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:53
Если не секрет какой у вас объем средств вложенных в акции? У меня в моменте было в Центре не более 300к грн.
Если весь объем из курицы был влит в центр, то это 300к грн. За один день. В тот день объем по центру был 600к. Получается человек сделал 50% оборота за день.
Так вот если Вы пишите что объемы смешные, озвучьте плз какими суммами ворочали Вы в тот период?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:04
Re: Идеи: портфель
Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:48
DmitryZP
Частный трейдер на Уб именно емоционально воспринимает распределение в описываемые дни и общие объемы по бумаге в те дни были смешными Проблема не в личных деньгах частного трейдера а в исполнении прибыльной торговли и формирования долгосрочного портфеля По СЕЕН Толстая Леди еще не спела Пока Вы сидите в бумаге со своими надеждами это не торговля это риск который берется на себя И дивы это не торговля Вот когда окончательно выйдете из бумаги с перебалансировкой прортфеля посчитаете налоги комисиионные брокера биржи хранителя процент использования своих длинных денег тогда можно говорить об подсчетах прибылей А так на УБ нет смысла ворочать деньгами
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:32
Критика принята...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:36
Ничего не понимаю...
II. Текст повідомлення
Акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 27 червня 2018 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 04 липня 2018 року, повiдомляє про зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (далi - Iстотний Учасник) у статутному капiталi Банку з 68,188363 вiдсотка до 68,188283 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй Банку. При цьому, частка Iстотного Учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку зменшилася з 68,266416 вiдсотка до 68,266336 вiдсотка.
А как же байбек?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:45
Re: Идеи: портфель
напишите актуальные цены по авалю на покупку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:47
Investor_33 а процесс уже пошел? бумаги списаны и записаны на нового собственника? а то что уменьшилось так то могли кого-то из сотрудников премировать.
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