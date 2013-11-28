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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:47
Investor_33 а процесс уже пошел? бумаги списаны и записаны на нового собственника? а то что уменьшилось так то могли кого-то из сотрудников премировать.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:08
Форумчане отписывались что до 25-го (или 23-го, не помню точно) должны были списать у всех...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:25
Re: Идеи: портфель
Уже 2 дня не могу продать аваль!!! Продам по 29 коп! Пишите в личку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:25
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