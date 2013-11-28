|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:47
Investor_33 а процесс уже пошел? бумаги списаны и записаны на нового собственника? а то что уменьшилось так то могли кого-то из сотрудников премировать.
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:08
DmitryZP написав:Investor_33
а процесс уже пошел? бумаги списаны и записаны на нового собственника? а то что уменьшилось так то могли кого-то из сотрудников премировать.
Форумчане отписывались что до 25-го (или 23-го, не помню точно) должны были списать у всех...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 509
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:00
Мечтательный бычок
Мне от Драгона пришли дивиденды по Центру.
-
Пенсионер
-
-
- Повідомлень: 1672
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:25
Уже 2 дня не могу продать аваль!!! Продам по 29 коп! Пишите в личку
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:25
Пенсионер написав:Мечтательный бычок
Мне от Драгона пришли дивиденды по Центру.
На днях мне обещали на этой неделе выплатить, но пока нет
ЗЫ. Раньше Драгон очень оперативно перечислял, сейчас что-то затянулся процесс.
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 863
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:00
X-Fresh написав:
Куплю Акции аваль. По 20 коп. Пишите в личку
Я нашел Вам покупателя
Наверное сильно завышены желания - снижайте цену, как минимум до уровня 20 - а то сами по 20 хотели поживиться, а продать пытаетесь по 29. Хитро, хитро...
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:03
DmitryZP написав: X-Fresh написав:
Куплю Акции аваль. По 20 коп. Пишите в личку
... а то сами по 20 хотели поживиться, а продать пытаетесь по 29. Хитро, хитро...
всё чотко - " на эти 2 % и живём" чо
И это пройдёт ©
-
ChuLock
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 05.07.08
- Подякував: 898 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:13
ChuLock написав:
всё чотко - " на эти 2 % и живём" чо
хотя хотелось бы на "эти 3 процЭнта"...но и "двушечка тоже пойдет..
))
-
FinTr
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 20.12.16
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:15
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|71716
|
|