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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 65
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
14
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
16
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:47

Investor_33 а процесс уже пошел? бумаги списаны и записаны на нового собственника? а то что уменьшилось так то могли кого-то из сотрудников премировать.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:08

  DmitryZP написав:Investor_33 а процесс уже пошел? бумаги списаны и записаны на нового собственника? а то что уменьшилось так то могли кого-то из сотрудников премировать.

Форумчане отписывались что до 25-го (или 23-го, не помню точно) должны были списать у всех...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:00

Мечтательный бычок
Мне от Драгона пришли дивиденды по Центру.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:25

Re: Идеи: портфель

Уже 2 дня не могу продать аваль!!! Продам по 29 коп! Пишите в личку
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:25

  Пенсионер написав:Мечтательный бычок
Мне от Драгона пришли дивиденды по Центру.

На днях мне обещали на этой неделе выплатить, но пока нет :(
ЗЫ. Раньше Драгон очень оперативно перечислял, сейчас что-то затянулся процесс.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:00

  X-Fresh написав:Куплю Акции аваль. По 20 коп. Пишите в личку


Я нашел Вам покупателя :)
Наверное сильно завышены желания - снижайте цену, как минимум до уровня 20 - а то сами по 20 хотели поживиться, а продать пытаетесь по 29. Хитро, хитро...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:03

  DmitryZP написав:
  X-Fresh написав:Куплю Акции аваль. По 20 коп. Пишите в личку


... а то сами по 20 хотели поживиться, а продать пытаетесь по 29. Хитро, хитро...


всё чотко - " на эти 2 % и живём" чо
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:13

  ChuLock написав:всё чотко - " на эти 2 % и живём" чо

хотя хотелось бы на "эти 3 процЭнта"...но и "двушечка тоже пойдет..
))
FinTr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:15

ZABR хочет сделать допку.
http://abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:32

  GTS написав:ZABR хочет сделать допку.
http://abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html


7.Прийняття рішення про не використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Проект рішення: «Не використовувати переважне право акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв’язку з тим, що основним джерелом збільшення статутного капіталу Товариства є грошовий внесок акціонера, який буде здійснюватися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями».

Гнилая контора со жлобособственниками. Какие красочные были рекомендации по ним больше 10 лет назад. Да и сейчас работают прибыльно, но делиться хронически не хотят. Размоют окончательно.
komp
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