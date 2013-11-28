Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 08 лип, 2018 23:20
"Мироновский хлебопродукт" запустил вторую линию на Винницкой птицефабрике
общие инвестиции во вторую очередь составили $300 млн. https://biz.censor.net.ua/n3074863
Yuri_Z
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Додано: Нед 08 лип, 2018 23:25
Приватизация Центрэнерго: коллапс или прогресс
https://biz.nv.ua/experts/korolchuk/pri ... 79697.html
"Центрэнерго" заинтересует серьезного инвестора, лишь при условии сохранения "Роттердам+"
https://ukranews.com/news/571794-centre ... terdam-smy
По прогнозам депутата, если иностранный инвестор решит купить этот актив, то "Центрэнерго" можно продать за 350-400 млн долларов. Если же придется продавать компанию украинскому игроку, то бюджет получит не более 150 млн долларов.
https://ukranews.com/news/572326-spekul ... ergo-lapyn
Текущий прайс ~200 млн.$
Yuri_Z
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