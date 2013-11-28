По прогнозам депутата, если иностранный инвестор решит купить этот актив, то "Центрэнерго" можно продать за 350-400 млн долларов. Если же придется продавать компанию украинскому игроку, то бюджет получит не более 150 млн долларов.
Серьезный инвестор не придет (коммитменты ведущих стран мира о закрытии угольных электростанций).
Центр заберет кононенко.
раз такая пьянка пошла, глянь шо там карты говорят по цене через год - по нефти, палладию, сахару и кукурузе
Сколько аваль дивидендов заплатит, плиз...)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."