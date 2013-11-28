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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 65
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
14
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
16
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:20

"Мироновский хлебопродукт" запустил вторую линию на Винницкой птицефабрике
общие инвестиции во вторую очередь составили $300 млн.

https://biz.censor.net.ua/n3074863
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:25

Приватизация Центрэнерго: коллапс или прогресс

https://biz.nv.ua/experts/korolchuk/pri ... 79697.html

"Центрэнерго" заинтересует серьезного инвестора, лишь при условии сохранения "Роттердам+"

https://ukranews.com/news/571794-centre ... terdam-smy

По прогнозам депутата, если иностранный инвестор решит купить этот актив, то "Центрэнерго" можно продать за 350-400 млн долларов. Если же придется продавать компанию украинскому игроку, то бюджет получит не более 150 млн долларов.

https://ukranews.com/news/572326-spekul ... ergo-lapyn

Текущий прайс ~200 млн.$
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:03

Через год роттердама не будет.

Серьезный инвестор не придет (коммитменты ведущих стран мира о закрытии угольных электростанций).

Центр заберет кононенко.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:23

  rusich написав:Через год роттердама не будет.

Серьезный инвестор не придет (коммитменты ведущих стран мира о закрытии угольных электростанций).

Центр заберет кононенко.


раз такая пьянка пошла, глянь шо там карты говорят по цене через год - по нефти, палладию, сахару и кукурузе
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:35

  ChuLock написав:
  rusich написав:Через год роттердама не будет.

Серьезный инвестор не придет (коммитменты ведущих стран мира о закрытии угольных электростанций).

Центр заберет кононенко.


раз такая пьянка пошла, глянь шо там карты говорят по цене через год - по нефти, палладию, сахару и кукурузе

Сколько аваль дивидендов заплатит, плиз...)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:02

Украина в январе-июне 2018 года экспортировала электроэнергию на сумму $160,663 млн, в т.ч. в июне – на $23,495 млн.
Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в январе-июне-2018 возрос на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($136,351 млн).

https://interfax.com.ua/news/economic/516383.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:07

О пробое
Yuri_Z
 
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