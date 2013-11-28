RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2146214721482149

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 65
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
14
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
16
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:03

НАК «Нафтогаз Украины» 6 июля заключил договор с аудиторской компанией KPMG о проведении аудита внутренних бизнес-процессов «Укрнафты» и ее операционной деятельности. Срок проведения аудита не должен превышать 420 рабочих часов, что в пересчете на восьмичасовой рабочий день равно двум с половиной месяцам. Копия контракта обнародована «Нафтогазом» в системе ProZorro.

По условиям договора, аудиторы должны проверить деятельность «Укрнафты» за последние четыре с половиной года – с января 2014 по июнь 2018 гг. включительно. Стоимость контракта составляет 999,9 тыс. грн. Она рассчитана на основании средней почасовой ставки 2,38 тыс. грн и может быть уменьшена в случае досрочного завершения работы.

Решение о проведении проверки «Укрнафты» для оценки деятельности ее менеджмента было принято наблюдательным советом «Нафтогаза» еще 21 мая. Тогда издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что по итогам аудита будет принято решение о целесообразности увольнения главы компании Марка Роллинса.

Основные вопросы проверки – операции по продаже нефти, газа и нефтепродуктов. Аудиторы должны проверить эффективность заключенных договоров и потенциальные убытки.

http://enkorr.com.ua/a/news/Audit_Ukrna ... grn/233022
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27454
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2674 раз.
Подякували: 3943 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:37

Фигасе новости...Драгоны сливаются....?

Чешская Dragon Capital s.r.о. сократила свою долю в ПАО "Украинская биржа" (УБ, Киев) до 9,992% с 20,788%, сообщила фондовая площадка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в понедельник.

Условия сделки и покупатель ценных бумаг не уточняется.

Как сообщалось, "Московская биржа" (МБ, РФ) в 2016 году вышла из капитала фондовой площадки "Украинская биржа": в начале февраля Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего 9 марта инвестгруппа "Универ Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа "Универ Капитал" выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую.

В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.

https://interfax.com.ua/news/economic/516859.html

Владельцев пакетов более 10% обязаны раскрывать, но могут и подробить пакеты.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27454
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2674 раз.
Подякували: 3943 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:44

Re: Идеи: портфель

Были уже дивиденды за 2017 г. по житомироблэнерго?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 12.02.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2146214721482149
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 71732
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2995)
09.07.2018 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.