НАК «Нафтогаз Украины» 6 июля заключил договор с аудиторской компанией KPMG о проведении аудита внутренних бизнес-процессов «Укрнафты» и ее операционной деятельности. Срок проведения аудита не должен превышать 420 рабочих часов, что в пересчете на восьмичасовой рабочий день равно двум с половиной месяцам. Копия контракта обнародована «Нафтогазом» в системе ProZorro.
По условиям договора, аудиторы должны проверить деятельность «Укрнафты» за последние четыре с половиной года – с января 2014 по июнь 2018 гг. включительно. Стоимость контракта составляет 999,9 тыс. грн. Она рассчитана на основании средней почасовой ставки 2,38 тыс. грн и может быть уменьшена в случае досрочного завершения работы.
Решение о проведении проверки «Укрнафты» для оценки деятельности ее менеджмента было принято наблюдательным советом «Нафтогаза» еще 21 мая. Тогда издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что по итогам аудита будет принято решение о целесообразности увольнения главы компании Марка Роллинса.
Основные вопросы проверки – операции по продаже нефти, газа и нефтепродуктов. Аудиторы должны проверить эффективность заключенных договоров и потенциальные убытки.
Чешская Dragon Capital s.r.о. сократила свою долю в ПАО "Украинская биржа" (УБ, Киев) до 9,992% с 20,788%, сообщила фондовая площадка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в понедельник.
Условия сделки и покупатель ценных бумаг не уточняется.
Как сообщалось, "Московская биржа" (МБ, РФ) в 2016 году вышла из капитала фондовой площадки "Украинская биржа": в начале февраля Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего 9 марта инвестгруппа "Универ Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа "Универ Капитал" выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую.
В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.