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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:03
OzzyR написав: rusich написав:
На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.
На этом моя история с УБ подошла к концу.
Всем желаю успехов и, самое главное, не впадать в крайности эйфории или депресии, вовремя фиксить прибыль или резать лосей, и да прибудет Вам профит!
До встречи на других ветках и площадках
почему не покупали валютные овгз?
Коллега зед может апдейтить статистику, но нерезы начали выходить с овдп. Нерезы и юрики. За счёт физиков.
Перевернулся в бакс по 26.22.
Востаннє редагувалось lrs7719
в Вів 10 лип, 2018 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:09
Если кому интересно, то так сейчас выглядит рынок на ПФТС.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:22
rusich написав:
На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.
красавчик
найти бы еще источник для компенсации налогов за 2018г., и вот тогда схему в учебники.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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