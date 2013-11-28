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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2147214821492150

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 65
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
19
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
7
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
14
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
25%
16
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:03

  OzzyR написав:
  rusich написав:На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.

На этом моя история с УБ подошла к концу.

Всем желаю успехов и, самое главное, не впадать в крайности эйфории или депресии, вовремя фиксить прибыль или резать лосей, и да прибудет Вам профит!

До встречи на других ветках и площадках ;)


почему не покупали валютные овгз?


Коллега зед может апдейтить статистику, но нерезы начали выходить с овдп. Нерезы и юрики. За счёт физиков.

Перевернулся в бакс по 26.22.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 10 лип, 2018 11:37, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:09

Если кому интересно, то так сейчас выглядит рынок на ПФТС.

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:22

  rusich написав:На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.

красавчик :)
найти бы еще источник для компенсации налогов за 2018г., и вот тогда схему в учебники.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:28

  Yuri_T написав:
  rusich написав:На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.

красавчик :)
найти бы еще источник для компенсации налогов за 2018г., и вот тогда схему в учебники.


ВС при погашении ОВГЗ удерживает брокер как налоговый агент сразу.

А вот если продать ДО погашения, тогда ВС нужно будет платить в следующем году.
Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:41

  GTS написав:Если кому интересно, то так сейчас выглядит рынок на ПФТС.

Зображення

а можете показать стакан по аваль
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:42

  St/2 написав:OzzyR
Вероятно потому, что Украина по ним допускала дефолт.

можно указать автора этой чуши или источник?
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:44

  zzzzzz написав:... Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые


Йопта и всю эту куютень вертеть ради отсрочки по уплате 1.5% ?
Это как в квартиру через окно заходить,шоб за эл-во в подъезде не высчитывали
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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