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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:03
OzzyR написав: rusich написав:
На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.
На этом моя история с УБ подошла к концу.
Всем желаю успехов и, самое главное, не впадать в крайности эйфории или депресии, вовремя фиксить прибыль или резать лосей, и да прибудет Вам профит!
До встречи на других ветках и площадках
почему не покупали валютные овгз?
Коллега зед может апдейтить статистику, но нерезы начали выходить с овдп. Нерезы и юрики. За счёт физиков.
Перевернулся в бакс по 26.22.
Востаннє редагувалось lrs7719
в Вів 10 лип, 2018 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:09
Если кому интересно, то так сейчас выглядит рынок на ПФТС.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:22
rusich написав:
На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.
красавчик
найти бы еще источник для компенсации налогов за 2018г., и вот тогда схему в учебники.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:28
Yuri_T написав: rusich написав:
На прошлой неделе прошло погашение ОВГЗ, вывел кеш с биржи без уплаты налогов и вчера перевернулся в бакс по 26,23.
красавчик
найти бы еще источник для компенсации налогов за 2018г., и вот тогда схему в учебники.
ВС при погашении ОВГЗ удерживает брокер как налоговый агент сразу.
А вот если продать ДО погашения, тогда ВС нужно будет платить в следующем году.
Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:41
GTS написав:
Если кому интересно, то так сейчас выглядит рынок на ПФТС.
а можете показать стакан по аваль
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OzzyR
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:42
St/2 написав:OzzyR
Вероятно потому, что Украина по ним допускала дефолт.
можно указать автора этой чуши или источник?
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OzzyR
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:44
zzzzzz написав:
... Рабочая схема
Продать гривневые ОВГЗ сейчас - купить валютные до января - продать до погашения - купить гривневые
Йопта и всю эту куютень вертеть ради отсрочки по уплате 1.5% ?
Это как в квартиру через окно заходить,шоб за эл-во в подъезде не высчитывали
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:19
GTS написав:
Но в итоге придётся заплатить и НДФЛ и военный сбор.
А разве НДФЛ начисляется на доход по ОВГЗ?
Востаннє редагувалось alextov
в Вів 10 лип, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:20
Доброго вівторка, шановні колеги!
Фіксуємо опитування та голосуємо за нове!
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Ірина_
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:24
rusich
Приветствую! Может какой другой уровень завалялся или полностью закрыли позиции?
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vladislavlvov
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